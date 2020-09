La angustia de Melina del Piano por culpa del vestuario.

23 de septiembre de 2020

Parece que el martes fue un día complicado en lo que a ropa se refiere en el Cantando 2020. No solamente Gladys, la bomba tucumana, reflotó sus viejas diferencias (que nacieron cuando era participante del Bailando) con Lana Ferrando, responsable de vestuario del programa, sino también hubo problemas con Melina del Piano, partenaire de Alex Caniggia.

La chica, que da los primeros pasos en el certamen, comenzó a lagrimear cuando le hicieron notar la angustia que había manifestado poco antes de salir al aire. "Soy muy sensible", intentó justificarse, pero no alcanzó.

Después de que Ángel de Brito trajera el tema a la pista, de un incidente que había protagonizado la chica, Moria Casán le dio el golpe de gracia: "Pero no entiendo: ¿te pusiste mal con la ropa y tuviste aires de divismo? ¿Trataste mal a la gente?".

Nada de eso había sucedido, pero ante la falta de claridad de ella y que su compañero se la pasaba a los saltos colgado de su nube daba para pensar cualquier cosa. Sin saber hasta dónde contar Melina explicó entre llanto: "Estábamos muy justos con los tiempos, y me angustió andar corriendo. Estábamos resolviendo el vestuario a último momento. Encima nos avisaron que salíamos primeros y tenía miedo de no llegar. Yo no traté mal a nadie".

Finalmente el coach de la pareja dio la cara, y explicó que había sido un tema de él: "A mí no me gustaba la ropa. Teníamos otra opción, al igual que en la gala anterior, y quisimos verla. Ella tenía un vestido negro y él un traje de otro color. Fue solo eso, pero nadie trató mal a nadie".

Aunque el incidente no fue tan grave ni pasó a mayores, el equipo se ligó el reto de Moria: "Cambiar la opción a último momento es un sabotaje, por qué hacerles eso a los chicos. Los días que uno debuta no se puede cambiar nada porque le hace mal al show". Y aunque el incidente no repercutió en la performance, para Melina fue su peor momento desde que comenzó en el certamen.