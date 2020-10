Cantando 2020: Luisa Albinoni emocionó a todos con su versión de "Aprender a volar" Crédito: Prensa LaFlia

En una nueva noche de homenaje a las cortinas musicales de las ficciones de eltrece, Luisa Albinoni y Lautaro Rodríguez eligieron engalanar Cantando 2020 con una versión de "Aprender a volar", el tema original de la telenovela protagonizada por Gloria Carrá, Juan Carlos Thorry y Daniel Kuzniecka, que interpretó originalmente Patricia Sosa.

"Quiero mandar un mensaje a la gente de mi generación: no sientan que hacemos el ridículo. Tememos experiencia y amor para dar. Queremos dedicarle el tema, que es un himno, a chicos con capacidades especiales. Y lo vamos a hacer muy felices", expresó la actriz antes de cantar.

Tras ver la propuesta, que incluyó una coreografía con lenguaje de señas, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (10). "¡Qué lindo! Hermoso. Y esa dedicatoria te ayudó mucho a sacar el sentimiento. Y eso es lo que quiero ver siempre: el corazón".

Karina "La Princesita" (8) agregó: "Se puede ver el escenario que hay en ustedes. Me gustó como Luisa se concentró para no desafinar esa nota tan difícil. También me encanto el falsete de Lautaro".

"Si se canta con el corazón y uno lo entrega, cumple con su cometido. Es una hermosa canción de Patricia y ustedes lograron tocar esa tecla que hace que todo salga lindo. Felicitaciones", sumó Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto.

"Me encanta verlos. Por supuesto que es un himno y me encantó el mensaje que dieron. El lenguaje de señas es de lo más inclusivo, Sosa lo hace desde hace mucho tiempo. Luisa, quiero que te comuniques más con tu compañero. Él te miró varias veces y lo dejaste solito. Fue muy bueno y me gustó el homenaje", cerró Moria Casán (8).

