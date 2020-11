Cantando 2020: Luisa Albinoni les dedicó una canción de Abel Pintos a los maestros Crédito: Prensa LaFlia

12 de noviembre de 2020 • 01:32

Luisa Albinoni y Lautaro Rodríguez volvieron al escenario de Cantando 2020 para brindar una versión de "Motivos", el éxito de Abel Pintos y Ana Belén, tema que dedicaron especialmente a los maestros.

Antes, los participantes debieron elegir al azar un sobre con el tema que deberán interpretar la semana próxima: "Killing me Softly", en la versión de The Fugees.

Tras escucharlos cantar, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, dueña del voto secreto durante esta ronda de género libre. "Lo que tengo que decir no les va a gustar... Cuando la pista está tan fuerte, ustedes tienen que batallar con eso. Uno canta como escucha. Por eso, fue inevitable que gritaran. Estuvieron tan forzados que conspiró contra ustedes. Lo siento, porque son una pareja preciosa",

"Lo sentí bien, pero a veces en las casas se sienten distinto desde las casas. Con la letra Lautaro tuvo una cosa chiquita, ahí, pero lo más importante es que lo solucionó sin que nadie se diera cuenta. Me gustó Luisa. Les quedó bien la canción a los dos", sumó Karina "La Princesita" (7).

Oscar Mediavilla (7), a su vez, indicó: "Es una linda noche hoy. No me sonó ninguna alarma. Cantaron bien. Estuvo lindo".

Por último, Moria Casán (6) expresó: "Me gusta la presencia y la fuerza que tienen, pero en este caso me sonó raro. Empezó rarito y no entendí la letra. Lo siento, pero tengo que ser sincera. Me gustó más o menos. No me mató porque no entendí demasiado y los vi como que no terminaron de disfrutar".

