Cantando 2020: Mica Viciconte se suma al certamen y reaviva la pelea con Laurita Fernández

27 de agosto de 2020 • 17:55

Este miércoles, Laurita Fernández y Angel De Brito adelantaron que el Cantando 2020 tendrá nuevas incorporaciones, y a modo de adelanto confirmaron que Charlotte Cannigia será una de las que se sume al certamen. Ahora, trascendió que Mica Viciconte también será de la partida.

"Canto como el culo. De verdad, canto muy pero muy mal. Pero es como todo, hago las cosas con amor y trataré de aprender y mejorar. A diferencia del 'Bailando', acá estoy expuesta cien por ciento porque no tengo idea de la respiración, y me ahogo", reveló la pareja de Fabián Cubero en Los ángeles de la mañana, que conduce Ángel de Brito en el eltrece.

Entusiasmada, Mica contó que ya está ensayando con su coach, Eugenia Rodríguez y con su compañero, Alejandro Gallo. Al escuchar eso, Yanina Latorre reaccionó con alegría: "¡Es mi primo! ¡Qué felicidad que entró! Te aviso que voy a ir a todas tus galas a aplaudir a mi primo, un talentoso en la familia". "No, no vengas que no soy Lola", le advirtió Mica, entre risas.

Viciconte también habló sobre la difícil relación que tiene con Laurita Fernández, conductora del Cantando. "Está todo igual. Si no me falta el respeto, va a estar bien. Yo la voy a respetar porque sé cómo trabaja y ella sabe cómo lo hago yo, creo".

En el "Bailando 2018", con Laurita como jurado, Viciconte dijo: "Me hace mal callarme cosas que no tengo por qué callarme. Soy frontal y digo lo que pienso. Sufrí maltrato en Combate, cuando ella era la coconductora, y en vez de ponerse de parte del participante, se puso del lado de la producción". Y ahora agregó: "Cuando tuvo que puntuar un baile, se comió una banana. Vamos a ver si Nacha Guevara hace eso mientras pone un puntaje".

Por último, Mica se refirió a la complicada relación que tiene Cubero con su ex, Nicole Neumann, quien reveló el récord sexual que tenía con Fabián cuando eran pareja. "Nosotros no hablamos ni aclaramos nada porque siempre es un título tras otro. Estoy podrida de que se digan cosas y, por ahora, no voy a hablar. Yo no contaría nada sobre la performance sexual de un ex, me parece una falta de respeto. No voy a decir cuántas veces hago el amor con Fabián porque no lo anoto en la agenda", apuntó.