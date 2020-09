Cantando 2020: Micaela Viciconte reveló su deseo de ser madre pronto

Cantando 2020: Micaela Viciconte confesó sus deseos de ser madre pronto Crédito: Prensa LaFlia

En la noche del miércoles, Micaela Viciconte volvió al escenario de Cantando 2020. Con una peluca morena, la mediática contó que quiere ser mamá pronto y que le planteó su deseo a su pareja, Fabián Cubero. "Siempre se la tiro, pero... Tengo cuatro amigas que quedaron embarazadas durante la cuarentena, se lo cuento, como diciendo... Pero me dijo, '¡Qué bueno!' y se fue. No encontramos el momento, por cuestiones de trabajo. Yo quiero un varón y él una nena, pero por supuesto, quien venga será bienvenido".

Además, confesó: "No me veo con Cubero toda la vida. Proyecto a futuro con él, pero sé que las relaciones en algún momento se cortan. Esta es mi relación más larga y la más corta de él. Estamos en récord, los dos. Fabián todavía tiene el 'librito' anterior, pero la experiencia le dijo que el amor no dura para toda la vida".

La participante reveló, además, que junto a su pareja usan disfraces hot en la intimidad y cuestionó el 10 que Oscar Mediavilla le puso el martes a su archienemiga, Gladys "La Bomba Tucumana", luego de que la cantante amenazara con renunciar al certamen. "Ese 10 estuvo muy mal, porque si se pierden la letra, se pierden la letra... Entonces, si yo amenazo con renunciar, que también me pongan esa nota. Mediavilla venía bien, pero ayer no tuvo una gran noche", opinó.

Luego de que cantara, junto a su compañero, Alito Gallo, una versión de "Solo se vive una vez", de Azúcar Moreno, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "Estás muy linda y te queda muy bien el morocho. Lo único que miré fue a él. Hubo unas pifiadas importantes, pero tenés una virtud: no te defendés ni te ofendés porque conocés tus limitaciones. Pero fue agradable; me cuesta, porque él lo hizo muy bien. Está mal lo que hago, pero bueno".

"Banco mucho a las personas sinceras que van de frente con respeto, que es lo que vi en Mica durante el certamen. También veo que no hay una resistencia de parte de ella en cuanto a lo que uno le dice. Él estuvo muy bien y ella fuera de nota", sumó Karina "La Princesita" (4).

Oscar Mediavilla (3), agregó: "Es una encrucijada este momento... Ella es una hermosa mujer que canta con una afinación sumamente sospechosa. Tiene un compañero que canta muy bien de verdad, pero ella canta como una prima medio entonada en un casamiento".

"El caballero es un gran cantante, pero le falta toda la polenta que tiene Mica. Ella es lanzada, atrevida y, al ser combativa, tiene un gladiador adentro, tiene algo de machito que a mí me gusta. Y eso le saca algo que pareciera ser arrogante. Me gustó esa especie de flamenquito que me hiciste. Verlos no me hace que los oídos exploten, me gusta verlos. Soy absolutamente neutral, pero me gusta mucho más ella que él. Si estás con un minón, alcanzalo al minón", se enredó Moria Casán, dueña del voto secreto.

