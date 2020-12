Luisa Albinoni tuvo un enfrentamiento con su coach, pero contó que las cosas ya están bien Crédito: Prensa LaFlia

15 de diciembre de 2020 • 01:35

Hace variasnoches, Luisa Albinoni protagonizó un tenso momento en el Cantando 2020. Luego de presentarse, Nacha Guevara le hizo una serie de observaciones, y su coach no dudó en defenderla asegurando que ella había cantado bien. Pero el tonó que él utilizó no fue el mejor, y eso generó un malestar en la actriz.

Por ese motivo, durante la noche del lunes Ángel de Brito le consultó si esa situación había generado rispideces con su coach, y Luisa expresó: "A mí me había molestado un poquito, me pareció que si le decía algo a Nacha tenía que decirlo de otra manera. Por eso me enojé un poquito. Se filtraron algunos audios que yo mandé enojadita, no quería decirlo, pero ya arreglamos todo con mi coach y con mi cantante. Ya estamos en paz".

Más adelante, Albinoni confesó que suele ser "explosiva" cuando algo no le gusta, y explicó: "Se me soltó la cadena y dije lo que pensaba en el grupo, y les cayó mal a los chicos, se sintieron ofendidos. Yo no soy careta, soy muy frontal. Lo que pasa es que los considero una familia, y en el grupo que tenemos decimos lo que pensamos y lo arreglamos para seguir adelante".

Con la intención de limar asperezas y seguir adelante, Nacha quiso agregar: "Esto ya lo hablamos, no nos anclemos en el pasado cuando hay tanto presente". Por último, Ángel reveló que la producción llamó a una ambulancia, y le consultó si fue para atenderla a ella. Entonces Luisa confesó: "Sí, hoy me descompuse antes del ensayo. Fue un momento feo. La verdad es que a los chicos los quiero mucho, me siento muy apoyada, de ninguna manera quiero cambiarlos. Yo no le ofrecí mi renuncia a nadie, pero como me escucharon muy enojada pensaron que iba a renunciar. Los reté como si fuera la madre".

