Cantando 2020: Moria Casán le pidió a Cande Molfese que se ponga "más picante"

Fede Salles y Cande Molfese se perfilan como aspirantes al premio mayor Crédito: Prensa LaFlia/ Jorge Luengo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 00:42

Al momento de recibirla, Laurita Fernández y Ángel de Brito recordaron que ella había tenido algunos comentarios muy ácidos en Twitter, en los que se quejaba de la eliminación de Melina Lezcano. Y de esa manera le dieron pie a Cande Molfese, acompañada del actor Federico Salles. "Desde casa es muy fácil", reconoció ella, que confesó que se animó a opinar en contra del jurado cuando su amiga, la cantante de Agapornis, quedó afuera del certamen. Y dicho eso, la dupla se entregó al tema "No me ames".

Al momento de la puntuación, Nacha Guevara elogió a Fede por su voz, pero le aconsejó "seguir conectado" cuando su compañera esté cantando: "Pero vocalmente me encantó. Cuando las cosas están bien hechas, se llevan muy bien, están muy en sincro los dos, me encantó" (9). En segundo lugar, Karina "La Princesita" Tejeda consideró que la pareja se complementa muy bien en el canto y los felicitó (8).

En su turno, Pepe Cibrián Campoy solo tuvo elogios para con los participantes: "Me pareció un show increíblemente fantástico, Fede y Cande me parecieron gloriosos, lo disfruté muchísimo. No tengo mucho que criticar" (voto secreto).

Por último, Moria Casán consideró que "aparecieron dos chicos de fiesta glamorosos, brillantes. Tuvieron un propósito en la entrada, y eso les dio una firmeza y empieza a darle una identidad a la pareja. Pero les falta el condimento de ponerle un poco de pimienta. Cande, vos sos muy picante, pero te falta sacar la perra, la gata. Vos Salles sos un artista inmenso, sacate el cliché del actor, sé vos. Si le agregan la pasión, yo te aseguro que son una bomba" (7).