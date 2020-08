Cantando 2020: Nacha Guevara recordó sus noches en los boliches de cumbia Fuente: Archivo

15 de agosto de 2020 • 00:14

Adabel Guerrero y Leandro Bassano fueron los encargados de abrir la tercera ronda de Cantando 2020, dedicada a clásicos de cumbia. La bailarina y su compañero eligieron "Una calle nos separa", de Néstor en Bloque. Antes, escucharon un tip de Karina "La Princesita", dirigido a todos los participantes: "No subestimen este ritmo, porque requiere mucha energía, tener al público feliz sin descuidar la letra", expresó la jurado.

Luego de escucharlos cantar, Nacha Guevara comenzó su devolución recordando una vieja anécdota que sorprendió a todos. "No soy una especialista en este ritmo, la vamos a dejar a la maestra que nos enseñe [dijo señalando a su compañera de jurado, Karina], pero a mí me gustó. Fue un momento agradable, de juego. Con Moria [Casán] compartimos una película en la que debía cantar cumbia. Para prepararme fui a bailantas para ver cómo era ese mundo, por eso me gustó el clima. Me parece que les faltó una blandura en el fraseo, pero fue bueno lo que hicieron. Un lindo momento", expresó la dueña del voto secreto, quien además reconoció que asistía a los boliches con minifalda y botas altas. Así, la actriz se refirió a su experiencia en Cruzadas, el film de Diego Rafecas que protagonizó en 2011.

"Estoy feliz de que empiece la cumbia porque trae lo que la gente necesita: alegría. Hay que mantener una energía que ustedes llevan dentro y que debe coincidir con la energía de la música. Lo lograron. Me gustó. Adabel debe trabajar el tema de la respiración", siguió Karina (7).

"Me pareció una ternura el inicio. Usaron todos los elementos y cómo cantaron. Maravilloso", sumó Pepito Cibrián (9). Por último, Casán (6) expresó: "Coincido con Nacha: pocas veces vi divertirse tanto a la gente cuando baila cumbia. Me gustó, pero no me mató. Falta algo que no sé qué es, Adabel. Tiene que ver con la pasión, con relajarse un poco más". En total, consiguieron 22 puntos.