"Último momento: Pablo Ruiz fue bajado del Cantando 2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning", escribió Ángel De Brito en las redes sociales. Con este contundente mensaje el conductor del certamen anunció la decisión de la producción, tras el incumplimiento del distanciamiento social del cantante en plena pandemia del coronavirus.

Luego de que circularan algunas imágenes [que subieron algunos de los que participaron del evento] donde se lo veía en plena faena y que se hiciera imposible negar lo sucedido, el artista usó las redes sociales para hacer su descargo y pedir perdón. "Quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí a una reunión y bueno, no hay que hacerlo. Fui castigado, fui bajado del Cantando y con justa razón. Admito las consecuencias y mañana me voy a hacer el primer hisopado a las 9 de la mañana y voy a seguir el protocolo. Creo que a las 72 horas hay que hacerse otro para que esté todo chequeado", dijo en un video.

Y agregó, luego de participar de una fiesta clandestina en la localidad de Canning: "Quiero pedirle perdón a la producción y a toda la gente que confió en mí para entrar al Cantando. Pero me equivoqué, errar es humano también. Pido disculpas públicamente".

Sobre los motivos por los que violó el distanciamiento social, sumó: "No es excusa, pero es el Día de la Madre y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco. La verdad es que necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no lo voy a volver a hacer. Pero ese es el motivo. Así que voy a seguir con los protocolos y ojalá pueda enmendar esto".

Pablo Ruiz debutó en el escenario de Cantando 2020 el pasado 8 de octubre para participar del trío junto a Dan Breitman y Flor Anca. Días después volvió a ser convocado para reemplazar a la pareja de Lola Latorre y Lucas Spadafora, quienes están aislados por dar positivo al hisopado de coronavirus.

Su presentación dejó a todos muy contentos y hasta el mismísimo Marcelo Tinelli le dejó un mensaje en su cuenta de Twitter: "La rompiste anoche. Te merecés estar como participante del gran concurso de canto argentino, el @cantando2020". A raíz de ese comentario, se empezó a especular con que el cantante de "Oh mamá" sería staff permanente del certamen. Con su incumplimiento de la cuarentena, esta teoría quedaría totalmente descartada.

El encargado de dar la noticia fue el coconductor del ciclo de eltrece, De Brito, quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer la decisión de la producción.

