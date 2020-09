Oscar Mediavilla, un jurado implacable. Crédito: Jorge Luengo

22 de septiembre de 2020 • 00:50

Fueron colegas, compañeras, amigas y se pelearon, para después volver a ser colegas, compañeras, amigas y volver a pelearse. Los chispazos entre Patricia Sosa y Valeria Lynch fueron varios hasta el último y definitivo, cuando una superposición de fechas de sus respectivos shows vía streaming quebrantó la relación para siempre.

A propósito de que Ángela Leiva y Brian Lancelotta eligieran en el Cantando 2020 "Qué ganas de no verte nunca más", recordado éxito de Valeria, Ángel de Brito arrinconó a Oscar Mediavilla con el tema, en busca de respuestas.

"Mi relación con Valeria Lynch no quedó en nada porque no tengo trato con ella. Trabajamos muchos años juntos, pero pasaron algunas cosas que ni a Patricia ni a mí nos gustaron. La vida es así, a veces te dejan de querer o dejás de querer vos a la gente", comenzó impertérrito el jurado.

Mientras Moria Casán echaba leña al fuego, recordando el hit de Leiva "Amiga traidora", Mediavilla continuó explicando: "Yo no tuve nunca un encontronazo con Valeria, entre Patricia y ella sí. Algunas cantantes compiten y otras no. Vivimos a tres o cuatro cuadras de ella, si me la cruzo la saludaría, no es para tanto. Pero no me iría de vacaciones con ella".

Sin embargo, con su habitual acidez, cuando el conductor hizo referencia al reciente disco de rock que lanzó Valeria, incursionando en un género muy identificado con Sosa, el productor lanzó una velada ironía: "Patricia no es dueña del rock. Cualquiera puede hacer un disco de rock, el tema es que lo haga bien".