Laura Novoa no convenció en su segunda gala.

Ella lo dijo desde que cruzó el telón: "Teníamos ganas de hacer un homenaje a la zamba argentina". Con esas palabras, Laura Novoa abrió su participación luego de las críticas que recibió por la primera gala.

Si en aquel momento, ella misma reconoció que su buen puntaje había sido producto de "su historia" en el espectáculo, había llegado el momento de revalidarlo. Cosa que no sucedió. Su interpretación de "Zamba para olvidar" con Patricio Arellano no conmovió al jurado, quien se lo hizo saber con respeto, pero de un modo contundente.

"Estás más asustada que el primer día, y se nota. Todo lo que hiciste fue muy vacilante, con miedo. Sigue habiendo un desequilibrio entre vos y Patricio, hay que tratar de empatar esas energías para que sean una pareja cantando, porque sino lo perjudica a los dos". Nacha Guevara, confesa admiradora de la actriz, cerró su devolución con un seis.

Karina La Princesita, por lo visto menos obnubilada por el currículum de la Novoa, no dudo en darle un cuatro, y dio sus razones: "La otra vez dí un voto de confianza, porque para Laura esto es todo nuevo, algo que nunca hizo. Quiero valorar el esfuerzo. Es una canción que emociona mucho, y según la voz esto se potencia o no. Pato, me gustaría escucharte solo. Lamento que la nota tenga que representar más a la figura que al partenaire. Por Pato pondría un 10, pero por Laura...".

Y si bien Pepito Cibrián, en un acto de caballeresca generosidad, comparó lo visto la noche del viernes con las performances del gran Maurice Chevalier. Moria Casán rompió con el glamour de la devolución precedente para sumergirse en la dura realidad: ""Siento un profundo respeto por los dos, sobre todo por Patricio.Vos estabas muy desafinada. El título lo dice todo, fue un poco para 'el olvido'". Quince puntos cerraron una noche sin brillo.