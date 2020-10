Cantando 2020: la pregunta de Cinthia Fernández que descolocó a Laurita Fernández

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2020 • 00:56

"Vos también tuviste gestión (Martín) Baclini". La frase, dicha por la debutante Cinthia Fernández en la previa de Cantando 2020 descolocó a la conductora del ciclo, Laurita Fernández.

"No llegó a prosperar. Es verdad. Me lo presentaron, pero yo seguía enganchada con un ex. ¡La historia de mi vida, chicos!", aseguró la conductora. Sin embargo, su respuesta no convenció a la participante, que insistió, con picardía: "Yo conozco la historia y es muy linda".

"(Nicolás) Cabré, andate a correr. Es horario running y esta es una charla de mujeres", bromeó Cinthia, mirando a cámara, en alusión al novio de la conductora. Y Laurita, entonces, continuó: "Ese verano me han querido presentar a varias personas, pero no. Ninguno funcionó".

A pesar de la creciente incomodidad de la conductora, Fernández siguió dando precisiones sobre el encuentro que su ex mantuvo con Laurita: "Cenaste. Te regaló un iPhone". Seria y al borde del estallido, la ex jurado del "Bailando por un sueño" respondió, cortante: "No voy a hablar de nada que pertenezca a mi pasado. Hoy estoy con Nico y estoy rebien. En el pasado la pasé bomba, todo bien, pero no hablo de eso. Y menos si no fueron pareja".

Ante la propuesta de Cinthia de que las dos protagonicen la nueva campaña publicitaria del negocio de Baclini, Laurita cerró tajante: "Yo no me voy a meter en los líos de ustedes. Yo ya tengo los míos. ¡Olvidate!".

Conforme a los criterios de Más información