Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal regresaron al escenario de Cantando 2020 y brindaron un mashup con algunos de los temas más conocidos de Los Nocheros.

Tras escucharlos, la primera en brindar su devolución fue Nacha Guevara (8). "Les voy a proponer un ejercicio. Lo que estoy viendo es que estamos en una etapa en la que están agotados los recursos interpretativos. Eso sucede. Hay un ejercicio que es: cuando toman un tema, no vayan por lo primero que aparece. Ensayen diferentes posibilidades, háganlo como comedia, como tragedia. Jueguen. Eso va a hacer que encuentren el camino y que descubran cosas que no están vinculadas a la mente, a la letra. Como están ensayando por Zoom es complicado, pero jueguen solos con el tema y después compartan las experiencias. A lo mejor, eso enriquece este período que falta. Está estacionada la expresión. A mí me encanta cuando él canta tranquilo. Traten de trabajar que cuando va hacia arriba, sea más liviano. Ustedes siempre me gustan".

"Escucharlos no me gustó tanto. A su vez, se equivocaron en una parte, pero son tan profesionales que lo resolvieron y terminaron con dudas. Si eso no pasaba y hubiese salido perfecto, de todos modos no me hubiese encantado", agregó Karina "La Princesita" (6).

El dueño del voto secreto durante esta ronda de género libre, Oscar Mediavilla, indicó: "Miguel, hoy no fue la mejor noche que tuvieron. Se puso medio confuso sobre el final. Las canciones son todas del Paz Martínez... Es una pareja que me gusta. Coincido con Nacha en que se sube y se baja y a veces hay mesetas. No fue nada dramático".

Por último, Moria Casán (4) aseguró: "Ustedes son un fuego, una pareja muy arriba, pero yo me tapé los oídos. Fue muy gritado". Durante esta ronda, todos los equipos deben apostar a su buena suerte y enfrentarse a un bolillero que puede sumarle o restarle puntos. En este caso, Rodríguez y Rosenthal consiguieron un -3. Por eso, con 15 puntos se quedaron con la calificación más baja.

