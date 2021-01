Cantando: Karina La Princesita le contó a Lissa Vera que no pasó el casting de Bandana

Mientras Gladys "La Bomba Tucumana" sigue aislada por haber contraído Covid-19, su hijo Tyago Griffo volvió al escenario del Cantando 2020 junto a Lissa Vera. "Está bajoneada y solita, pero solo tiene algunos dolores en el cuerpo. Siempre nos cuidamos los dos, con barbijo y alcohol en gel, pero esto no lo maneja nadie. Y justo pasó en las instancias finales. Te amo, mami", contó el participante.

Luego, junto a la integrante de Bandana, brindó una versión de "Vuélveme a querer", el tema de Cristian Castro. Tras escucharlos, la primera de los miembros del jurado en dar su devolución fue Nacha Guevara (9): "Primero, un beso a Gladys. Soltando la mano de mamá, Tyago... Y bien. Es un crecimiento para los dos, para vos y para ella. Lisa, ¡qué lindo que cantás! El otro día también lo hiciste bien, pero aquí estuvo más maduro y más preparado. Muy lindos tus graves. Muy bien".

La dueña del voto secreto durante esta ronda, Karina "La Princesita", reveló: "Yo fui al casting de Bandana y me patearon. Era para mayores de 16 y yo tenía 15. Y me dijeron: 'Andá a tu casa, chiquita'. Las amo y las admiro mucho a Lissa y a Lowrdez, y a las chicas que estuvieron antes, también. El otro día sentí que Lissa estaba muy nerviosa y hoy mostró la Lissa que yo conozco. Y Tyago es una de las mejores voces de este certamen".

Oscar Mediavilla (9) sumó: "Increíble lo que hicieron, me gustó. Con Cristian [Castro] trabajamos, pero no terminó bien. Venía a la oficina y llamaba a México, hablaba con la mamá, con la abuela... Y no era la época del WhatsApp. Terminamos medio a las patadas. Ahora, nos cruzamos y me saluda muy amistosamente, pero la verdad es que me hizo perder mucho tiempo y energía".

Con respecto a lo que acababa de escuchar, el productor musical expresó: "Ustedes cantan tan bien que no tengo mucho para decir. Hicieron un lindo tema, a pesar de que no me gusta mucho la letra. Son dos grandes cantores. Da felicidad escuchar que todos los participantes están haciendo un buen papel".

Moria Casán (8), a su vez, cerró: "Gladys, un beso grande para vos. Qué linda parada escénica tenés, Lissa. Me hacés acordar a alguna cantante flamenca. Te veo y me dás una 'gitanaza', alguien con mucha garra. Me encantaron, pero al principio me pareció que Lissa se quedó un poquito. De todas maneras, es un placer verlos".

