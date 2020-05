"El doctor hacía llorar a todos, sobre todo a las mujeres", dijo una de exempleada de Rubén Mühlberger Fuente: Archivo

Tras la detención de Rubén Mühlberger , muchos decidieron salir a dar testimonio sobre el costado menos conocido del "médico de los famosos". El lunes, Juan Roccabruna, asistente del doctor, dio escalofriantes detalles de lo que pasaba puertas adentro de la ahora investigada clínica , y ahora es una exempleada de limpieza quien decidió romper el silencio.

"El doctor me maltrataba de pies a cabeza. A los dos días de empezar a trabajar, me llamó a su despacho y me revoleó unas bananas. Porque él comía bananas verdes nada más y tenía que tener siempre. Yo no lo sabía y habían quedado las del día anterior. Ahí ya supe que no iba a quedarme a trabajar. Maltrataba a todos", contó Estela Olazar este miércoles, en Intrusos .

Olazar fue empleada de limpieza en la clínica de Mühlberger y también de la dietética y la casa del doctor, entre septiembre del 2017 y mayo del 2018. "Trabajaba en el turno tarde y manipulaba residuos patológicos sin guantes ni nada. Había jeringas, sangre. Nos explicaron que en una bolsa iban los residuos con sangre y en otra, los comunes. Para no tocar la sangre, yo las agarraba con una bolsa, para no tocar nada porque no sabía qué era. Yo le decía a Natalia, la asistente del doctor, que eso no tenía que ser así, porque era peligroso. También acomodaba los medicamentos en un armario. Cuando venía una inspección, me hacían guardar rápido los medicamentos", recordó.

"Tenía que usar poca lavandina porque al doctor no le gusta el olor. Y a mí me gusta usarla porque desinfecta y mata todo", contó. Y además dijo que ella misma preparaba el té rojo con el que convidaban a los pacientes que estaban esperando ser atendidos, ratificando así el relato de Roccabruna de que se les administraba unas gotas de clonazepan junto a la infusión. "Una vez una persona me preguntó qué le ponían en el té porque se quedaban dormidos. Había que ponerle unas gotitas al té de las personas que iba a atender; y yo no sabía qué era".

Conmovida, dijo que trabajar allí le afectó a la salud: "El doctor hacía llorar a todos, sobre todo a las mujeres. El maltrato verbal era de todos los días. Y terminó afectándome a la salud porque, además, eran demasiadas horas para mí. Una semana estuve con mareos y presión baja. Antes de irme a mi casa, el doctor me pidió que fuera a su casa al día siguiente, para limpiar. Me sentía mal pero igual fui, y cuando llegué a Constitución me descompensé".