Cau Bornes, tras su separación de Valeria Lynch: "Ya no hay vuelta atrás"

Mucho se dijo acerca de esta escandalosa separación: que todo se trataba de una "movida de prensa" por parte de Valeria Lynch, que hubo varias infidelidades por parte del brasilero, que él no quería abandonar la casa de San Isidro, que ella ya estaba en pareja con otro músico y la lista sigue.

Después de permanecer durante varias semanas en silencio, Cau Bornes habló con la prensa y se defendió de todas las acusaciones en su contra. "Nunca estuve atrincherado en la casa. Nosotros estamos casados y la casa pasó a ser de los dos. Cuando ella tuvo un problema con otra persona [en referencia al conflicto con el ex de Lynch, Miguel Habud] por la casa, nuestro amigo Fernando Burlando nos ayudo con ese tema. Para pagar la deuda, yo ofrecí un departamento que tengo en Puerto Alegre porque la plata brasilera vale más. Pero ella no quiso y cuando termino de pagarla, quiso ponerla a nombre de los dos. No me parecía justo porque yo no puse un mango en esa casa. Yo le dije que es de ella y no voy a permanecer ahí", explicó el músico.

"Todo se va a hacer dentro de la ley. Nos vamos a separar en buenos términos. No hay vuelta atrás", señaló Bornes, quién contó con lujo de detalles los motivos que ocasionaron la ruptura entre ambos: "La separación fue por incompatibilidad de caracteres. Durante estos últimos dos años lo intentamos, pero no pudimos. Todo comenzó cuando empezamos a dormir en habitaciones diferentes. A Valeria le gusta ver películas de terror y asesinatos hasta las 5 de la mañana y a mí me gustan las de amor. Yo me impresionaba con las muertes, no podía dormir. Le decía: 'baja el volumen, apaga'. Probé con auriculares, con todo (...). Aparte ella duerme con el aire acondicionado y yo no, me hace mal. Entonces un día, me dijo: '¿No te querés cambiar de cuarto?' Y me pareció una buena idea", confesó el brasilero.

En cuanto a los rumores que aseguran que su hija Thais habría elegido quedarse a vivir con la cantante, Cau aseguró: "Valeria no es enemiga mía. Es la madre del corazón de mi hija. Dos revistas comentaron que mi hija eligió vivir con ella. Mi hija ya se recibe ahora a fines de septiembre y por eso, hablamos con Valeria y decidimos quedarnos hasta que termine sus estudios. Después se viene a vivir conmigo", explicó.

Sin esquivar las preguntas de los periodistas, el cantante también se refirió a las versiones que hablan de "terceros en discordia" como los culpables de esta separación: "Marcela De María fue la presidenta de mi club de fans en Brasil. Obvio que hablaba con ella y chateaba. Me encontré una vez en un hotel en Córdoba que vino a saludarme, pero nada más", indicó en referencia a la mujer que, días atrás, apareció en los medios contando el vinculo que la unía al cantante.

Por último, Bornes hizo referencia a los rumores de un posible romance entre su ex y Mariano Martínez, el líder de Attaque 77:"Él vino a casa con su novia varias veces. Yo no puedo decir nada porque no sé qué pasa en su colchón, no estoy ni estaba entre ellos".