Cecilia Roth, sobre la grieta: "Hace muchos años que no trabajo en Eltrece"

Cecilia Roth repasó su carrera, defendió a Ricardo Darín y aseguró que hacer pública una postura política puede afectar laboralmente a un artista

Por primera vez, Cecilia Roth estuvo como invitada en el living de Intrusos y habló de todo: su amor por Madrid, su postura frente a la grieta en la sociedad, su rol en el Colectivo de Actrices Argentinas y la relación con su ex, Fito Páez.

"Madrid es muy importante en mi vida. La primera vez que me fui fue en el año 1976, con la llegada de la dictadura. Mi papá era socio de Jacobo Timerman en La opinión, y decidió que nos fuéramos por un año. Creíamos que iba a ser por un año pero no, fueron 10 años al final. En ese momento estaba muy enojada con la Argentina. Me dio mucha bronca tener que irme, dejar a mi novio y mis amigos", contó Roth sobre su exilio a España, luego de haber iniciado su carrera actoral con películas como No toquen a la nena y Crecer de golpe.

Si bien por la veda electoral casi no pudo hablar de política, la actriz aseguró que le duele mucho la grieta que hay en la sociedad. "Está todo el tiempo esto de 'de qué lado estas', y eso a veces condiciona el trabajo. Lo digo con un dolor en el alma, pero me pasó. Hace muchos años que no trabajo en determinados lugares, como por ejemplo Eltrece", disparó. Y con deseos de que la situación cambie, agregó: "Se mira al otro como el enemigo. Creo que hay que romper con la grieta individual y colectivamente".

A modo de anécdota, y dando a entender que es consecuencia de su ideología política, la actriz reveló que hace mucho tiempo que Mirtha Legrand no la invita a su programa. "El otro día Mirtha me dijo: 'Hace muchos años que no te veo' y yo pensé: 'Es que hace muchos años que no me invita a su programa (...). No me encuentro con ella en el almacén'", lanzó, entre risas.

Enseguida, se refirió a su participación en el Colectivo de Actrices Argentinas y aseguró que está muy feliz y orgullosa de ser parte de esta movida global. "No voy a las asambleas pero estoy de acuerdo cada vez que hacen una acción. En relación a Juan Darthés, siento que es un punto importante lo que pasó en Nicaragua. Creo que tiene que ver con una movida global donde las mujeres pudimos unirnos y acompañarnos una a la otra, donde pudimos aprender a compartir, a tener una relación de sororidad y empatía, porque a todas nos pasó alguna vez alguna situación de acoso, ya sea tener que cruzar de vereda por algo que te gritan o que te toquen en el colectivo", reflexionó.

Fue inevitable no preguntarle entonces por su amigo Ricardo Darín y la polémica que vivió con Valeria Bertuccelli, cuando la actriz lo acusó de haberla destratado mientras protagonizaban la obra Escenas de la vida conyugal. Sin escapar de la situación, la artista -que actualmente está rodando Los internacionales, una serie que se emitirá por Flow- expuso claramente su postura: "Ricardo tiene un talento especial, como persona es muy carismático. Fui muy feliz cuando trabaje con él. Yo siempre estoy del lado de la víctima, pero me pareció rara la manera en que se planteó todo. Hay cosas que se pueden hablar en camerinos, cosas que son internas. Nunca lo vi maltratar a nadie y destratar menos. Fue una pelea entre compañeros y Ricardo se quedó muy sorprendido y angustiado hasta el día de hoy por eso".

Mientras que afirma que jamás vivió una situación incómoda en su ámbito laboral, la "chica Almodóvar" confiesa que si le hubiera pasado, "seguramente lo hubiese contado". Y enseguida advirtió que muchas veces las mismas mujeres son machistas a la hora de criar a sus hijos varones. "Tengo un hijo de 20 años que escucha lo que digo yo y ahora también lo que dice su novia. Cuando era chico, le inculcaba que tenía que hacerse su cama o sus cosas", detalló en referencia al hijo que adoptó junto a Fito Páez.

Si bien no le gusta hablar de su vida privada, la actriz contó que Martín es artista plástico y que trabaja junto a su padre. "Ahora está de novio con una chica de 23 años que adoro. Estoy feliz de que se hayan encontrado porque se quieren mucho. Está trabajando en el merchandising de Fito, unas remeras con frases que se le ocurrieron a él", relató orgullosa.

Tras asegurar que está sola y muy tranquila, la protagonista Todo sobre mi madre habló de la buena relación que mantiene con sus exparejas. "Tengo una relación de profunda amistad tanto con Gonzalo [Gil] como con Fito. Son grandes personas. Soy amiga de Romina [Ricci, ex pareja de Páez] también", lanzó sin prejuicios. Y en cuanto a su trato diario con el padre de su hijo, agregó: "Nos juntamos muchísimo los tres. De pronto llego a casa y está Fito con Martín".

Inevitablemente sus declaraciones sorprendieron a todos los panelistas del ciclo, sin embargo la sorpresa fue mayor cuando Roth reveló que sus expareja son íntimos amigos entre sí. "Cuando me separé de Gonzalo fue porque me enamore perdidamente de Fito. Lógicamente, él se enojo muchísimo y estuvimos un como 6 años sin hablarnos. En un momento, me fui a hacer una película a Madrid y cuando volví ellos eran íntimos amigos. Se conocieron en una reunión y pegaron buena onda. Desde que me separé de Fito somos amigos los tres", contó entre risas.