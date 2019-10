En una entrevista televisiva, el exfutbolista rompió el silencio y se defendió de las acusaciones de Mariana Nannis

De pocas palabras y fiel a su bajo perfil, no es fácil lograr declaraciones de Claudio Paul Caniggia. Pero se animó a hablar en El diario de Mariana, el programa que Mariana Fabbiani conduce por eltrece, y en comunicación telefónica desde Brasil, donde está trabajando, aseguró, punzante: " Tengo dos nietas, nunca lo negué. Una es biológica y la otra no, pero siento que las dos son mis nietas. No sé por qué Mariana niega a las nenas. Habría que preguntarle a ella", disparó.

Luego respondió algunas de las acusaciones de Mariana Nannis. "Es un tema que lo lleva mi abogado Fernando Burlando, porque ella hace declaraciones sin fundamento. Dice una barbaridad detrás de otra, dañando a gente. Burlando va a pedir la insanía. No se deberían tomar en serio a Mariana porque dice cosas que nunca pasaron. No hay denuncia de violencia de género, porque nunca cometí violencia y no hay pruebas", aseguró.

"Está fuera de control. Sobre Sofía (Bonelli) dicen cosas aberrantes, de una locura total. Sofía está conmigo, es una chica espectacular, muy respetuosa, nunca reaccionó. Es una gran hembra, así como se los digo. Esas acusaciones y comentarios son patéticos, lamentablemente. Supongo que dice todas esas cosas por mi relación con Sofía, pero eso no es una justificación", agregó.

También negó ser violento. "Para decir algo tenes que tener evidencias, y no tiene sentido lo que dice. Es un cambalache. Es parte de ella, obviamente. Me dolió mucho todo lo que dijo. Es todo una barbaridad. Calumnias y acusaciones injustas que dice con una facilidad terrible. No hay drogas ni prostitución. Son barbaridades las que dijo. Y, en todo caso, es fácil comprobar porque está todo a la vista. Burlando le puso un bozal legal. No existen pruebas ni evidencias porque nada es real. No tenemos problemas con las drogas", insistió.

Caniggia cree que las declaraciones de Nannis tienen una motivación económica. "Su abogado ya lo afirmó. Hay que demostrar que hay tanto dinero, testaferros, propiedades. No tengo tanto dinero como dice. Si jugara al fútbol ahora, quizá sí. Pero no pagaban tanto en esa época. Yo digo la verdad. No me gusta este circo mediático. Nunca pensé que se podía llegar a tanto. Traté de cuidar mi intimidad pero se ha ido todo de las manos".

Y con respecto a los dichos de sus hijos, los mellizos Charlotte y Alex, que no aceptan a Sofía como su pareja, aseguró: " Mis hijos deben aceptar que se terminó la relación y punto, es simple. No está bien que se metan".