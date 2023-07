El posteo de Lucas Benvenuto en medio de la entrevista de Jey Mammon con Intrusos: “Necesito que me despiertes”

escuchar

Este miércoles, Jey Mammon reapareció en televisión luego de ausentarse por tres meses y tuvo una extensa charla con Flor de la V y los panelistas de Intrusos (América). Mientras trascendieron las declaraciones del humorista, Lucas Benvenuto, quien lo denunció por abuso sexual cuando era menor, hizo una enigmática publicación en sus redes sociales.

El cómico se presentó en los estudios de América y tuvo una extensa charla con la Flor de la V sobre la acusación de abuso sexual que denunció Lucas Benvenuto, lo que provocó que el actor fuera suspendido por Telefe del ciclo que conducía, La Peña de Morfi (Telefe) y se fuera del país por un tiempo.

Alrededor de las 16 horas, Lucas Benvenuto compartió una publicación de Instagram en el que se lo ve de frente a un caballo y con los ojos cerrados. “Necesito que me despiertes”, escribió el joven junto a un emoji de corazón y dejó desconcertados a sus seguidores.

La publicación superó los 6 mil likes y la caja de comentarios se llenó de mensajes de aliento. “Todos los medios que primero escucharon a la víctima ahora le están dando el espacio al victimario es tan raro todo”, “¡Fuerza rey! Más fuerza que nunca, a darle batalla. La verdad siempre sale a la luz, te creemos”, “Vamos Lucas, fuerzas rey. Somos varios que estamos con vos y te creemos, todo sale a la luz, todo vuelve y todo llega”.

En este contexto, el patinador también compartió una vieja publicación en sus historias de Instagram que dice “Quiero que sepas que sigo luchando por vos, así sea en silencio. Nadie, ni nada va a volver a alterar tu paz. Acá estoy, acá estamos. No estás solo, nunca más. No lo olvides”. En la vieja imagen se lo ve a él de niño, con el pelo más largo que ahora. Cabe señalar que en varias publicaciones en su cuenta de Instagram compartió fotos suyas y hablando de sí mismo en tercera persona.

Jey Mammon reveló en Intrusos la pregunta de Marcela Tauro que provocó que se fuera a España

Mammon hablaba con Flor de la V sobre las diversas complicaciones que le trajo a su vida la acusación de Benvenuto, el joven que aseguró que sufrió un abuso por parte del cómico cuando era menor de edad. Si bien la Justicia señaló en 2020 que el caso denunciado por Benvenuto estaba prescripto, el escándalo explotó en la televisión con declaraciones del denunciante en A la tarde (América) y eso determinó la salida del conductor de la televisión, a fines de marzo.

Mientras hablaba de cómo pasó los primeros tiempos tras la denuncia de Benvenuto, Jey Mammon se refirió a los medios y a la manera crítica en que se hablaba de él. “La psicóloga me decía: ‘No mires televisión’, que era como decirle a un nene: ‘No pongas los dedos en el enchufe’, yo agarraba y ponía la televisión”, aseguró el cómico.

El fuerte cruce entre Jey Mammon y Laura Ubfal

Luego, el cómico señaló que en algún momento juzgó a la televisión. “No a toda -aclaró-, pero a algunos espacios de la televisión, yo honestamente, me puse un poco a decir: ‘Loco, me están haciendo m...’. Porque me hicieron m...”.

Entonces, el conductor reveló un episodio particular que vivió con la periodista Marcela Tauro, quien este miércoles no estaba en el programa. “Un día estaba mirando Intrusos y Marcela dijo, dentro del concepto que yo estoy planteando: ‘¿Qué estamos esperando? ¿Que se tire por el balcón? ¿Que se suicide?’. Estoy planteando un tema que es serio, porque a mí me pasó eso. Yo lo pensé”. Finalmente, Mammon reveló: “En ese momento que Marcela dijo eso, yo apagué la tele y me saqué los pasajes a España”.

