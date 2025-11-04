Tras el blanqueo de Jennifer Aniston, su flamante novio le dedicó un posteo: “Si esto es un sueño, no quiero despertar”

Luego de que Jennifer Aniston blanqueara su relación con Jim Curtis, el hipnoterapeuta también se animó a expresar su amor por la estrella de Hollywood a través de las redes sociales.

Curtis utilizó su propia cuenta de Instagram este martes para compartir una serie de fotos en blanco y negro de su reciente fiesta de cumpleaños. “Si esto es un sueño, no quiero despertar”, escribió el actor de 50 años en el pie del carrusel, que comenzaba con una imagen de Aniston abrazándolo por detrás, un ángulo diferente al que ella publicó el domingo para hacer público su romance.

En una de las imágenes se puede ver a la pareja de pie en lo que parece ser un cine doméstico, mientras que los demás invitados estaban ubicados en butacas reclinables. Otra instantánea de la presentación mostraba a Curtis y Aniston sentados en un escenario mientras sostenían hojas de papel y hablaban por micrófonos.

Una imagen posterior mostraba a la pareja sentada más cerca, con la estrella de Friends mirando a su hombre con afecto mientras lo rodeaba con los brazos. Curtis, por su parte, la miró sonriendo, con una mano sobre su pierna.

Este fin de semana, fue Aniston la encargada de oficializar el noviazgo. “Feliz cumpleaños, mi amor preciado”, escribió la estrella junto a un corazón rojo. En la postal, en blanco y negro, se ve a la actriz con un gesto de felicidad mientras abraza desde atrás a su novio. Él, sonriente, sostiene las manos de ella con fuerza.

Hace dos meses, Aniston había hecho oficial su romance en el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show. Hasta allí llegó de la mano de Curtis y si bien no posaron juntos sobre la alfombra roja, él en ningún momento dejó de mirarla desde un costado con total admiración.

Aniston, como es costumbre, se mostró radiante. Para la ocasión y fiel a su estilo, eligió un elegante vestido negro y escote palabra de honor. Completó el look con el pelo lacio y suelto y unas sandalias a tono. Al momento de los flashes, lució su una enorme sonrisa mientras posaba con sus coprotagonistas: Reese Witherspoon, Billy Crudup y Mark Duplass.

Aniston en la premiere de la última temporada de The Morning Show en Nueva York, en septiembre de este año James Devaney - GC Images

La relación de Aniston y Curtis se hizo pública en julio, luego de que un paparazzi los fotografiara juntos. “Están saliendo de manera informal y divirtiéndose “, dijo una fuente a People aquel entonces. “Los presentó un amigo y empezaron como amigos. Jen había leído su libro y conocía su trabajo”, sumó, en referencia al desempeño de Curtis como autor y coach de vida. “Es muy diferente a cualquiera con quien haya salido antes”, sentenció.

Jim Curtis, de 50 años, se define en su página web como un “pionero del bienestar”, “entrenador” y “un maestro hipnotista”. Tras un largo recorrido en empresas de salud del sector privado, decidió emprender su propio camino. Actualmente, utiliza la hipnoterapia y el entrenamiento intuitivo como herramientas para ayudar a sus clientes. Su trabajo se enfoca en reprogramar la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales”.

En sus ejercicios aplica "tácticas de manifestación" para que sus pacientes se liberen de “viejas identidades” y se adapten a una versión de sí mismos que atraiga “amor, riqueza, oportunidades y alegría con facilidad”.

Su cartera de clientes incluye a varias celebridades: la modelo Miranda Kerr, Julianne Hough, Nina Adgal y Chrissy Teigen son algunos de los nombres famosos que recurrieron a sus servicios. Aniston ya seguía su trabajo en redes sociales antes de iniciar la relación y recomendó sus publicaciones en más de una ocasión. En cuanto a su vida personal, Curtis estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente llamado Aidan.