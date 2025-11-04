Marcelo Tinelli rompió el silencio y respaldó la denuncia de su hija Juana: “Momento muy difícil para mí y para mi familia”

Luego de tres días en que su nombre estuvo en boca de todos -inclusive de algunos miembros de su propia familia-, este martes al mediodía, Marcelo Tinelli decidió romper el silencio. A través de su cuenta de X, el conductor y productor confirmó la amenaza denunciada por su hija Juana, se refirió a la deuda que habría contraído para financiar gastos en San Lorenzo y apuntó contra un “empresario de medios” al que tildó de “usurero” y como responsable del “acoso judicial” que atraviesa en los últimos meses.

“Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, comenzó escribiendo. “El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en @CarnavalStream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quien les da letra".

“El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”, continuó Tinelli. “En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo”.

“Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos. Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor”, sigue la cadena.

“La amenaza la puede haber hecho cualquiera, pero lo que escuchó mi hija, fue lo que declaró en la justicia. Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva. Quiero sacarme este miedo, este acoso, esta manera de apretar, a la que nunca estuve expuesto”, sumó. “Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos. No habla con nosotros. Se muestra ‘ofendido’ y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes. Una sola cosa para terminar: todo el dinero pedido está ingresado al club”.

