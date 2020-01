Mariano D'Andrea SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2020 • 00:50

Radiantes y divertidas, sonríen para la cámara. Al verlas, nadie podría sospechar que hace meses que no duermen más de tres horas de corrido. Es que a pesar de que Marcela Kloosteboer y Agustina Cherri se prestan al juego de promocionar Separadas, hay otro tema que las convoca y las hermana: por primera vez, estas dos actrices que comparten sus vivencias desde los 12 años, coinciden temporalmente en el universo de los pañales, los llantos y la lactancia.

El 1 de octubre de 2019, Agustina dio a luz a Alba, su tercera hija, producto de su relación con el músico Tomás Vera. Apenas unos meses antes, el 31 de mayo, había nacido Otto, el segundo hijo de Marcela y Fernando Sieling. En ese contexto, les llegó la propuesta de protagonizar esta nueva tira producida por Polka (junto a Celeste Cid, Mónica Antonópulos, Gimena Accardi, Julieta Zylberberg y Julieta Nair Calvo) basada en la historia de siete mujeres estafadas por el mismo hombre.

"Cuando me llamaron, estaba embarazada. Entonces, mi respuesta era 'no sé'. Marcela ya había dicho que sí y me preguntaba si lo iba a hacer. Yo pensaba que tenían que asegurarme ciertas cosas para que me sintiera cómoda. Esas cosas se dieron y acá estamos", asume Cherri, en diálogo con LA NACION. "Es que está bueno tener una amiga acá que esté pasando por tu misma situación. Entre nosotras nos entendemos con una mirada. Hay mucha complicidad", acota Kloosterboer.

Amigas eternas

Cherri y Kloosterboer se conocieron trabajando, a los 12 años Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

El destino quiso que, a los 12, coincidieran en los estudios Sonotex. Allí, Cherri grababa Chiquititas y Kloosterboer Dibu:mi familia es un dibujo. "Agus era mi ídola. Yo había amado su personaje de Camila, la prima huérfana de Grande Pa!, así que sabía muy bien quién era", cuenta Marcela, 24 años después. "Yo era la más grande de mi elenco y, quizá, un poquito agrandada. Por eso, como ella tenía mi edad, empezamos a hablar en los pasillos y a coincidir en el bar. Al tiempo, ya estábamos haciendo planes juntas", dice Agustina.

Esos planes incluían largas tardes de pileta en la casa de la familia de Cherri que las dos recuerdan con nostalgia. Los otros planes, los típicos de la adolescencia, llegarían en la época de Verano del '98, el primer programa del que participaron juntas. "Arrancamos con 14 y ahí empezamos a vivir otras cosas: 'Me gusta éste', 'A mí aquel'. Vino el primer cigarrillo fumado a escondidas en el baño", rememora la protagonista de Mis amigos de siempre.

"Compartíamos el trabajo y la vida fuera de este mundo que, a veces, te puede llegar a confundir. Hasta el día de hoy, puedo decir que 'La Negra' es mi única amiga del ambiente", explica Agustina. Marcela, "La Negra", coincide, pero se ve obligada a marcar una diferencia: "Las dos somos bastante selectivas. De todos modos, tengo que aclarar que yo sí tengo otras amigas actrices. ¡A ver si se ofenden!".

-¿En qué cosas creen que la otra fue cambiando con el paso del tiempo?

MK:- Ella está mucho más plantada como mujer, creo que los hijos te dan aplomo y te enseñan a poner tu energía donde tiene que estar. Hoy sabe cuáles son sus prioridades. Y lo que no cambió es que es muy laburadora, siempre va para adelante; viene con su beba, muchas veces después de haber dormido poco y va, se maquilla, se busca el vestuario...

ACH:- Yo te voy a contar en qué me hizo cambiar ella a mí. Desde muy chica, Marcela me ayudó a valorarme, a hacerme pensar qué quería, qué pensaba. Siempre se ocupó de acomodarme en mi lugar, porque ella es de tener siempre muy en claro lo que quiere y lo que siente, y tomar decisiones a partir de eso.

Su segundo trabajo juntas, Son amores, en 2002, las descubrió en otra etapa. Justamente, la de los amores. "Fue muy divertido, porque en ese momento ella estaba de novia con Nicolás Cabré y yo con Mariano Martínez. Nos peleábamos, nos amigábamos", recuerda Kloosterboer entre risas. A pesar de que las dos contaban ya con su primer Martín Fierro, en aquella ficción su presencia se limitaba a ser el interés romántico de sus parejas en la vida real.

Trailer de Separadas - Fuente: eltrece 00:55

Video

-¿Fantaseaban con que, años después, iban a ser las protagonistas excluyentes, junto a otras cinco actrices, de una de las mayores apuestas de eltrece?

MK:- ¡No! Es el resultado del cambio cultural que fuimos viendo crecer. Antes, el hombre era el protagonista, el que tenía el sueldo más alto, el que conseguía el mejor cartel. Nosotras, de alguna manera, "acompañábamos". Celebro que en los últimos años eso haya cambiado.

-En el equipo autoral de Separadas, las mujeres son mayoría. A la hora de leer los libretos, ¿sienten la diferencia?

ACH:- Claro que es distinto. No es lo mismo haber vivido ciertas situaciones como mujer que entenderlas como hombre. Te pasa todo el tiempo con la paternidad y la maternidad: yo puedo expresarle a mi pareja lo que siento levantándome cada tres horas a darle la teta, pero a pesar de que él acompaña y es un padrazo, nunca lo va a comprender. Yo la miro a ella y sé que se levantó a las 6 porque Otto lloraba. Y eso es algo que tiene que ver con el universo femenino y que seguramente a una mujer le va a resultar más sencillo encontrar las palabras para contarlo. Pero hay un montón de autores hombres que pueden escribir muy buenas historias de mujeres e incluso pueden tener una mirada enriquecedora para nosotras.

Belleza argentina

Separadas comienza este lunes a las 22.15, con libros de Marta Betoldi, Esteban del Campo y Josefina Licitra, y dirección de Sebastián Pivotto y Martín Saban Crédito: Prensa eltrece

Cuando se dio a conocer la primera imagen de las siete protagonistas juntas, estalló una inesperada polémica: muchos usuarios comenzaron a cuestionar en las redes que el grupo, en su totalidad, respondía a un modelo de belleza hegemónica.

-¿Se sorprendieron con esa "acusación"?

MK:- ¿Hegemónicas por qué? ¿Porque somos flacas? Ese juicio se queda en la superficie. Somos siete minas que laburamos desde hace muchos años. Nos levantamos a las 6.30 después de habernos despertado cada dos horas para dar la teta a nuestros hijos. Llegamos y nos ocupamos de nuestras familias, como cualquier mujer que va a laburar. Además, todos los personajes traen su mundo, que lo van a conocer cuando salga al aire la tira [mañana a las 22.15, por eltrece]. Juzgar solo por una foto no es muy serio.

ACH:- Hay un montón de falencias que tenemos y que no necesariamente son físicas. Nosotras estamos viviendo un proceso que te hace pensar en la malla, la teta, la leche, la celulitis, el cuerpo después del parto. Tengo un montón de cosas que me dan inseguridad, como a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo hegemónico? Yo pasé por un montón de etapas; he estado más gorda, más flaca, más alta, más petisa...

Agustina Cherri: "Tengo un montón de cosas que me dan inseguridad, como le pasa a todo el mundo" Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

MK:- Más alta no... [Risas]. Si en algo somos "hegemónicas" las mujeres es en la maternidad; en que no dormimos, en los miedos, en las inseguridades, en que estamos de mal humor, en que a veces a tus hijos los querés matar pero te tiran una sonrisa y te morís. Igual, que sea bienvenido el debate, porque está bueno que discutamos algunas cosas.

ACH:- Sigue costando ver a las mujeres ocupando otros roles. Todavía tenemos que dar explicaciones de por qué una, como mujer, es protagonista. Cuando eran los tres Valientes, cuando eran los Marquesi [los personajes que interpretaban Cabré y Martínez en Son amores], nadie cuestionaba que ocupaban ese lugar por ser musculosos y bellos. ¡Quizá nos llaman porque trabajamos desde hace años y nos rompimos para decir acá estamos!

-Esa obsesión por el cuerpo del otro también se evidencia en comentarios negativos en las redes. ¿Son de leerlos y responder?

MK:- Es muy fácil hacer "tiqui-tiqui" desde tu teléfono y sacar afuera la m. que acumulaste durante el día. La mayoría de esos comentarios crueles son hechos por mujeres. Tenemos que aprender mucho, todas. Decir "sororidad" es una cosa, pero ser "sororas" es otra. Tenemos que defendernos, no atacarnos. Particularmente, yo no le doy bola. Ese no es el reflejo real de la gente.

Marcela Kloosterboer: "La mayoría de esos comentarios crueles son hechos por mujeres. Tenemos que aprender mucho, todas" Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

ACH:- ¡Yo no tengo ni tiempo para esas cosas! Tengo tres hijos [Muma y Nilo, además de Alba], si tengo que leer los comentarios y afligirme, se me corta la leche. [Risas]. Esta semana volvió al país mi mejor amiga, que vive fuera de la Argentina, y escribí feliz: "Volvió mi mejor amiga". Dentro de los tres mensajes que te muestra Instagram debajo de la foto había uno de una chica cuestionándome: "¿Pero no era Marcela Kloosterboer tu mejor amiga?". Como diciendo, "¡nos estuviste engañando todo este tiempo!" Me tenté y le respondí: "Por suerte tengo muchas amigas", pero después me quedé pensando "¡¿Por qué y a quién le estoy explicando?!".

MK:- ¡Ah! ¡Mostraste la hilacha! De todos modos, debemos ser justas: con nosotras, la gente suele ser muy buena onda.

Reinas en colores

El elenco protagónico de Separadas: Gimena Accardi, Mónica Antonópulos, Kloosterboer, Celeste Cid, Cherri, Julieta Zylberberg y Julieta Nair Calvo Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

En Separadas, Cherri es Romina Bandi, una policía de 30 años que suele desvalorizarse y mantiene una relación con un hombre que la manipula. Kloosterboer es Luján Alcorta, una abogada especializada en divorcios que solo patrocina a mujeres y que se embarca en romances imposibles. De hecho, es la amante de Fausto (Marco Antonio Caponi), el hombre que las estafa y da el puntapié inicial a la trama de la ficción.

-¿Con cuál de los siete personajes se sienten más identificadas?

MK:- Con el mío no, porque es bastante estructurada; estudió su carrera, es muy de la facultad y el estudio y tiene el mandato de formar una familia; un mandato que viene antes que el deseo real. Creo que me identifico más con Paula (el personaje de Zylberberg, community manager y madre de una adolescente) porque es un poco más libre.

ACH:- Con Martina (Cid, una DJ bisexual y muy llamativa) no, porque tiene una cabeza mucho más abierta. Todo bien con la libertad; yo lo entiendo todo, pero hay cosas que no podría nunca. Inés (Nair Calvo) tampoco, porque tiene un conflicto con los hombres que yo no tengo. Paula viene de una familia bien y fue una mantenida. Clara (Antonópulos) es muy conservadora y Caro (Accardi) tiene una patología que yo no puedo ni vivenciar. Creo que la más cercana a mí es Romina, porque es una laburante que intenta progresar. ¡Pero ella no tiene hijos y yo tengo por doquier!

Según Cherri, aquellas primeras críticas en las redes lograron abroquelarlas. "Tenemos un grupo de WhatsApp y antes de la presentación del programa logramos ponernos de acuerdo en que cada una iba a ir vestida de un color distinto. Abrimos el juego de decir 'no nos pisemos, vayamos todas más unificadas, sin que ninguna resalte, respetando el estilo de cada una'. Nos hemos juntado a tomar mate en un camarín y, al compartir nuestras experiencias, terminamos cuatro llorando. Ese es el universo femenino. Todas tenemos un color y venimos a aportar a este arco iris de minas la impronta de cada una", explica.

Marcela coincide: "Cada una de ellas me aporta algo, siempre; por ahí ante una escena yo tengo una mirada y viene alguna de las chicas y suma la suya. Es lindo tener una conexión sana y que todas tiremos para el mismo lado".

Trapitos al sol

Kloosterboer y Cherri: amigas y cómplices Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Desde hace un tiempo, hay un hecho que une a Cherri y Kloosterboer aún más: sus parejas, Sieling y Vera, se hicieron también muy amigos entre sí. "Eso terminó de potenciar y coronar la relación. Nos hemos ido todos juntos de vacaciones y sabemos que funciona perfecto, porque cada uno tiene su espacio, más allá de la familia: los chicos con los chicos, los maridos con los maridos y nosotras, juntas. Además, somos mucho de juntarnos los cuatro y hacer catarsis, sacamos los trapitos al sol" cuenta Agustina.

-Esos viajes compartidos en familia seguramente habrán servido para descubrir ciertos aspectos de la otra con respecto a la maternidad. Si por alguna razón, los hijos de una tuvieran que quedar al cuidado de la otra durante un mes, ¿cómo creen que volverían?

MK:- Juana vuelve vegetariana, gracias a Muna, que es una talibana del vegetarianismo. Y Otto viene con collares de piedritas que le colgó Nilo para la energía y esas cosas.

ACH:- Muna vuelve con algún perro que encontró en la calle y seguramente incorpore el tema "veganismo". Nilo, que es un nene al que le gusta estar libre y liviano, me vuelve con una polera, porque "La Negra" es una obsesiva del abrigo. Y fit, porque a ella le encanta entrenar. A cualquier lado que va, cae con las pesas. ¡Las lleva en la cartera! Y seguramente, muy ordenados. Ella te invita a su casa y mientras limpia, te habla de costadito.

MK:- ¡Es que me divierte! ¡Me cuesta estar sentada sin hacer nada! Vuelvo de trabajar, estoy con los nenes y si me empiezo a quedar dormida digo: "¡Me voy a poner a limpiar para mantenerme despierta!".