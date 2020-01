Flavio Mendoza se refirió a la muerte de Juan Carlos Acosta, que había trabajado con él en Stravaganza Fuente: Archivo

"Hacía de todo, bailaba bien, patinaba. Era un gran artista. Lo recuerdo con mucho cariño. Me quedé helado cuando me enteré de su muerte", dijo Flavio Mendoza este lunes por la tarde en Hay que ver, por El Nueve, refiriéndose a la repentina muerte del bailarín Juan Carlos Acosta.

Poco se sabe todavía sobre la causa del fallecimiento del joven artista, pero Mendoza contó lo que sabe: "Llamó al novio diciéndole que se sentía mal y cuando llegó a su casa, lo encontró muerto. Hacía dos días que le dolía la espalda. No sabemos bien qué pasó, pero hace cuatro días lo vio un amigo y estaba bárbaro".

"No eramos muy amigos, pero sabía que necesitaba ser reconocido en lo artístico. Lo conocía del 'Patinando por un Sueño', nos conocíamos de la vida cuando los dos eramos bailarines. Trabajó conmigo en Stravaganza, creo que hizo dos temporadas. Después viajó afuera, por un proyecto de patinaje sobre hielo. Me llamó porque quería volverse; no es fácil estar afuera. Yo le decía que se quedara", recordó Mendoza.

El coreógrafo y director contó que Jessica Cirio era bastante cercana a Juan Carlos: "Lo ayudó mucho en su carrera. Creo que en unos días iban a Brasil, por una cuestión de trabajo. Es duro ser bailarín porque no tienen tanto espacio de trabajo: o vas al 'Bailando', o trabajás conmigo o en alguna comedia musical. Juan Carlos era especial y muy divertido. Cuando me enteré de su muerte no lo podía creer".

Se sabe que Juan Carlos tenía 41 años, que se hacía cargo de su mamá desde que murió su papá hace un año, y que estaba estudiando counseling, porque pensaba dedicarse a eso en un futuro cercano.