La campaña solidaria del Cholo Simeone y Carla Pereyra para mitigar la crisis desatada por la pandemia de COVID-19 Crédito: Instagram

2 de abril de 2020 • 18:51

Desde España , donde se encuentra acompañando a su marido Diego "Cholo" Simeone -director técnico del Club Atlético de Madrid- Carla Pereyra habló con Intrusos y contó la campaña solidaria que lleva a cabo con su pareja para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus .

"Es muy feo sentir que el enemigo es una persona igual a vos. No lo ves venir, no sabés por dónde te va a atacar. Lo que más deseo de todo corazón es que en Argentina no se expanda como acá, y la única forma es quedándose en casa", comenzó a relatar vía skype la modelo entrerriana.

Tras asegurar que están pasando la cuarentena en familia, Pereyra contó cómo son los días de Simeone, un deportista muy activo. "Acá estamos con los hijos de Diego, mi hermana y mis hijas, llevándolo de la mejor manera posible (.) Diego mantiene su rutina de trabajo, tiene sus horas en su despacho. Después hace asados, me ayuda con las nenas, lo estamos llevando bastante bien", señaló al respecto.

"¿Cómo es el "Cholo" como padre de dos nenas ?", preguntó uno de los panelistas del ciclo de América, ya que el exfutbolista era padre de tres varones antes de conocer a su nueva esposa. "Es un muy buen padre, muy comprometido. Estos días nos estamos ayudando mucho. Es bueno, comprensivo, aunque también pone sus límites", aclaró, entre risas.

Tras señalar que la curva de muertes sigue subiendo en España, la modelo habló de la campaña solidaria que están haciendo junto a su marido para mitigar las consecuencias de la pandemia de coronavirus. "Hace más de cinco años tenemos una campaña de recogida de alimentos. Ahora, como no la estamos haciendo por este tema, decidimos ayudar de otra forma. Creamos una cuenta con la Cruz Roja para que la gente done plata para comprar material para los hospitales sanitarios", reveló.

Con un gran apoyo del club donde trabaja su esposo, el Atlético de Madrid, y sus jugadores que hicieron videos y donaciones, Pereyra expresó: "Es muy triste ver lo que está pasando. La gente que se muere y queda por 48 horas en su casa porque las morgues no dan abasto. Que se tenga que elegir a quién salvar porque no hay camas en terapia intensiva. Es muy duro y cruel. Por eso nuestra lucha para comprar respiradores e insumos".

"Este es un proceso muy largo. Cuando nos levanten el confinamiento no me voy a atrever a salir mucho, a ir a un restaurante. Es una guerra contra un enemigo invisible que no sabemos cuándo va a desaparecer. Por suerte, estamos demostrando ser una sociedad fuerte y unida", concluyó con esperanza.