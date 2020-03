Paula Chaves contó cómo transita sus últimos meses de embarazo en medio de la cuarentena obligatoria decretada por la pandemia de coronavirus Crédito: Instagram

21 de marzo de 2020 • 13:45

"Paso por todos los estados, y sé que en dos meses y medio voy a tener que ir a un hospital a parir. Por suerte, antes de todo esto me hice la curva de glucosa y me dio bien", contó Paula Chaves al ser consultada sobre cómo transita su embarazo en medio de la pandemia de coronavirus .

La mamá de Olivia y Baltazar confesó que, en esta ocasión, no está "tan conectada con la panza como las otras dos veces", y lo relacionó con el contexto general y la necesidad de ocuparse de sus hijos. "Lo único que me preocupa es que estamos en cuarentena y no tengo nada dulce en casa. Me desespera", señaló en referencia a los antojos, entrevistada vía skype por el equipo de Cortá por Lozano .

Más allá de las circunstancias, la conductora de Bake Off Argentina contó que lleva muy bien el embarazo. "Tengo menos dudas que en los anteriores, pero aparecen otras preguntas que quizá antes no tenía. Por suerte viene todo bien. Tratamos de estar tranquilos en casa, no abrumarme con cosas por demás. Me ocupo de la casa aunque tengo a 'santa' Gise. Soy re activa, limpio a la par de ella porque además es muy terapéutico. Hago las camas, pongo la ropa a lavar, paso el trapo, cocino, pero sin pretensiones", enumeró.

¿Y Pedro Alfonso? "Pedro también hace cosas a la par. Y es muy lúdico. En las cosas de la casa y en la paternidad y maternidad, es 50 y 50. Nos vamos turnando para hablar con gente adulta, porque estamos todo el tiempo con ellos", aseguró. Chaves dijo que en estos días también se entretiene mucho con los chats de amigas. "Tengo un chat de mamis, medio clandestino, paralelo, y compartimos lo que nos hace bien. Tenemos otro de embarazadas con Zaira (Nara) y Mery (Del Cerro) . Y otros en los que hacemos conferencias y llamados, para compartir".

Sobre los primeros días de escuela de Olivia, que empezó primer grado, contó: "Fue un papelón porque estoy demasiado sensible y lloraba desde que entrábamos al colegio hasta que me iba. Y Olivia me miraba sin entender nada. Pedro pudo llegar a tiempo porque terminó con la obra en Carlos Paz y viajó toda la noche. Por suerte pudo acompañarla. Ahora nos mandan tarea del colegio. Me encanta ver el proceso de aprendizaje pero Olivia no está tan copada con hacer las tareas en casa", indicó con una sonrisa.

También contó cómo les explicó a Olivia y Baltazar que no podían salir a pasear porque estamos en cuarentena. "Pedro le hizo un video como en las presentaciones de ShowMatch , explicando que había un bichito que era un virus, que había que quedarse en casa para que ese bichito no se metiera en el cuerpo. Fue una manera divertida de explicárselo", aseguró.