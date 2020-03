Evangelina Anderson compartió el difícil momento familiar que vivió a partir del brote de coronavirus Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de marzo de 2020 • 12:30

Evangelina Anderson vivió momentos de profunda preocupación estos días, ante la posibilidad de que su hijo mayor, Bastian , estuviera infectado con coronavirus .

Desde Munich, donde se encuentra viviendo junto a su familia desde que Martín Demichelis se desempeña como director técnico de la Sub 19 del equipo alemán Bayern Munich, la modelo contó que, tras someter al niño a un test, se determinó que no contrajo el virus que tiene en alerta al mundo.

En el día de ayer, Anderson publicó en su Instagram un video en el que se lo ve a su hijo mayor realizándose las pruebas para detectar si padecía el virus. Al circular la noticia de que dos compañeritos del club donde el niño juega al fútbol habían contraído la enfermedad, el protocolo de sanidad se puso en marcha y todos aquellos que estuvieron en contacto con los infectados tuvieron que someterse al test para descartar un posible contagio.

"Trato de usar las redes de manera positiva, mostrando mis vivencias, cosas que a la gente le pueden interesar. Pero esto no lo iba a postear. Al principio lo grabé para mostrárselo a Martín, que no estaba en ese momento con nosotros. Y después dije: '¿Por qué no publicarlo si puede servir para que la gente tome conciencia?' Este es un tema serio", aseguró la modelo en comunicación telefónica con Los ángeles de la mañana .

Tras asegurar que los resultados del test dieron negativo, Anderson -mucho más tranquila- explicó cómo se sucedieron los hechos: "Lo que pasó es que llegó una noticia distorsionada al club donde juega Bastian, en donde decían que a dos chicos les había dado positivo el test y en realidad era a sus padres. Por lo general los niños menores de 10 años no se lo contagian".

"Si Bastian lo llegaba a tener ya estábamos todos contagiados porque estamos todo el día juntos. Y eso no es de un día para el otro, el virus tarda dos semanas en manifestarse entonces mucho recaudo no tuvimos", advirtió la también mamá de Lola y Emma.

En cuanto a cómo se está tratando el tema en Alemania, la bailarina expresó: "Acá se está tomando el tema muy en serio. Hay mucha responsabilidad ante las políticas sanitarias. Hace dos días la canciller Angela Merkel dijo que el 70 por ciento de la población alemana se va a contagiar, entonces ahí es como que todos entramos en pánico. Están tratando de transmitir que no se pueden evitar los contagios pero sí frenar un poco".

Ya con la totalidad de las actividades suspendidas, Anderson continuó: "Hoy nos avisaron que cierran los colegios hasta el 20 de abril. No se pueden visitar hospitales, geriátricos y está prohibida la asistencia a eventos con más de 100 personas, y acá se cumple a rajatabla". Y enseguida hizo referencia al desabastecimiento en los supermercados. "Están arrasando en lo que es papel higiénico, agua, leche", señaló.

"Quieren evitar el colapso sanitario para que se pueda atender todo aquel que lo necesite con coronavirus o con cualquier otra enfermedad, que no haya colapso en los hospitales. Entonces están tratando que la gente se quede en su casa, que no salga; sobre todo los mayores de 65 años, que son los que más corren peligro", concluyó preocupada.