Martín Demichelis mostró cómo es su presente lejos de Evangelina Anderson y quién es su nueva compañera

A casi seis meses de que su separación de Evangelina Anderson se hiciera pública y luego de que fuera destituido de su cargo de director técnico de Rayados de Monterrey, Martín Demichelis está enfocado en su presente, acompañado por sus cuatro hijos y enamorado de su nueva novia Micaela Benítez. A pesar de su popularidad y los escándalos que resuenan a su alrededor, el exfutbolista optó por tener un bajo perfil. No obstante, el año pasado se abrió una cuenta de Instagram en la que, de a poco, empezó a mostrar un poquito de su intimidad. En las últimas horas, publicó una serie de imágenes que evidenciaron cómo pasa sus días y el nuevo deporte en el que eligió interiorizarse.

Mientras que, tras la separación, Evangelina Anderson se refugió en sus tres hijos Bastián, Lola y Emma y en su trabajo como participante en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), Martín Demichelis también encontró la forma de recomponer su vida y decidió hacerla pública. El jueves publicó en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 135 mil seguidores, una foto en la que se lo pudo ver en Nordelta, donde está su casa, vestido con un look deportivo de remera y calza corta, zapatillas, anteojos y casco y parado sobre una bicicleta roja, su nueva aliada del verano.

Martín Demichelis reveló que decidió incursionar en el ciclismo (Foto: Instagram @martindemichelisoficial)

“Descubriendo un nuevo deporte. Actividad física, aire libre, nuevas ideas. Super completo”, expresó. Asimismo, filmó un breve video mientras pedaleaba. “Nueva disciplina para arrancar las mañanas”, comentó. La cara de alegría mientras entrenaba con su bicicleta evidenció lo a gusto que se siente con este deporte que se volvió una pieza fundamental en esta etapa de su vida.

El exdirector técnico de River Plate viene de ser noticia por una delicada situación que pudo haber terminado en una verdadera tragedia. Hace un par de semanas en A la tarde (América TV) revelaron que el 31 de diciembre Demichelis y sus hijos se metieron a nadar en una zona prohibida de una playa de Laguna Escondida, en José Ignacio, Uruguay, y fueron arrastrados por el agua.

En agosto, se hizo pública la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson; estuvieron 14 años juntos y tuvieron tres hijos (Foto: Instagram/@lolademichelis)

A pesar del susto, todo terminó bien gracias a un grupo de rescatistas, que estaba de franco y surfeaba cerca de la zona, que respondió al pedido de auxilio y los ayudó a salir del agua. Si bien las imágenes se difundieron varios días después, trascendió que Anderson también se habría enterado bastante tarde de lo sucedido. “A ella no le contaron en detalle lo que pasó. Y cuando se lo contaron fue mucho peor. No se lo contaron en ese momento y tampoco lo hizo el padre de sus hijos”, comentó el periodista Santiago Sposato y aseguró que Anderson estaba “indignada”.

Sin embargo, este no fue el único momento de tensión que vivió Demichelis. Semanas atrás se viralizaron imágenes de una fuerte discusión que tuvo con su novia Micaela Benítez en un estacionamiento de La Susana, un exclusivo parador de José Ignacio. “Nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo”, le dijo la mujer al periodista Oliver Quiroz para A la tarde, e hizo énfasis en que decidieron hablar dentro del auto para tener mayor intimidad, puesto que era un tema privado. “Estamos súper bien. Fue una conversación como la de cualquier pareja”, aseguró.