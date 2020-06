Coronavirus: la preocupación de Pachu Peña, tras participar de El Precio Justo Fuente: Archivo

"Me enteré por Twitter que había un productor de El precio justo con Covid-19 positivo , y después vi la noticia en el noticiero de Telefe", contó Pachu Peña en Intrusos , notablemente preocupado por haber participado como invitado de uno de los últimos envíos del programa que conduce Lizy Tagliani.

El actor y humorista estuvo en el ciclo de entretenimientos el pasado viernes, justo antes de que se informara que el hisopado realizado al productor había arrojado un resultado positivo ; por eso, es una de las personas que ahora debe permanecer aislado. "Esta noche voy a dormir solo, en un cuarto al lado del lavarropas. En casa vivo con mi mujer y mis cuatro hijos y todos están a la expectativa. Se cuidan mucho, están con el alcohol a mano. No están asustados pero me dijeron que me cuidara", explicó el humorista.

"Fui invitado el viernes pasado, no tuve contacto con el productor que dio positivo. Llegamos al canal, me tomaron la temperatura, me higienicé las manos, me pusieron el micrófono, saludé a Lizy de lejos. Y bueno, esperando, acá estoy esperando. Las reglas son guardarse, así que eso hago", señaló Peña. "Me preocupé cuando me enteré porque es un virus que se expande rápido y puede haber un contagio masivo en poco tiempo. Pero soy de cuidarme mucho. Suelo ir de invitado a programas porque la paso bien, me divierto y me pagan un bolo. Si tuviese un contrato me quedaría en casa, pero no es el caso".

Pachu contó que llamó a la producción de Polémica en el bar , el ciclo de América del que a veces participa, para avisar que no va a ir en los próximos días. Y también habló con la producción de Marcelo Tinelli, con quienes mantenía reuniones por el regreso de ShowMatch . "No sé si hace falta que me hagan un hisopado. Yo me lo quiero hacer para quedarme tranquilo", finalizó.