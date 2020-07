Corte y confección: emocionada, Andrea Politti recordó a su papá, el actor Luis Politti Crédito: Captura de pantalla

14 de julio de 2020 • 17:51

Hoy se cumplen 40 años de la muerte de Luis Politti y su hija, Andrea, quiso recordarlo y rendirle un breve pero sentido homenaje en Corte y confección, el programa que conduce en eltrece.

"Hoy es un día muy especial para mí. Ustedes saben que soy hija de un gran actor argentino, Luis Politti, y hoy se cumplen 40 años de su partida", dijo este martes, sobre el final del envío. "Lamentablemente él se murió en el exilio, en 1980, y quiero compartir con ustedes este video para recordarlo".

Luego de mostrar una serie de imágenes que daban cuenta de la extensa carrera del actor en películas como Los gauchos judíos, No toquen a la nena, La Raulito, La tregua y Boquitas pintadas, Andrea se emocionó: "Ya sé papi que estás conmigo, que tu alma es tan luminosa y fuerte y que me acompaña siempre. Quiero recordarte con amor y una sonrisa porque has sido un excelente papá", dijo la conductora, que tenía apenas 16 años cuando el actor falleció, en Madrid.

Sin poder contener las lágrimas, continuó: "Este programa me da la posibilidad de recordarte, para que la gente no se olvide de vos, porque sos nuestro. Esta es nuestra historia. Acá hay mucho talento. Es un día muy especial. Gracias por estar ahí siempre y compartirlo conmigo". Con el jurado del reality aplaudiendo de pie, Politti se despidió notablemente emocionada.