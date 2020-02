Cristina del Valle recordó la trágica noche en que murió su marido, el actor Claudio Levrino Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

5 de febrero de 2020 • 17:20

A 40 años de la muerte de Claudio Levrino, Cristina Del Valle recordó la fatídica noche del 18 de enero de 1980, cuando el actor se pegó un tiro en la cabeza, y falleció horas después. " Mi nieto, que ahora tiene 23 años, tuvo un accidente de moto también un 18 de enero de hace dos años. Pero no me lo dijeron hasta unos días después porque es una fecha muy fuerte para mí. La muerte de Claudio fue un golpe tremendo en mi vida", contó la actriz este miércoles, en Intrusos.

Ese verano de 1980, Levrino era el actor del momento después de hacer la novela Un mundo de 20 asientos, y protagonizaba la obra No pises la raya, querida. "Esa noche discutíamos sobre la conveniencia de tener armas. Se puso un arma en la cabeza y gatilló, creyendo que estaba descargada", rememoró.

Del Valle recordó que el doctor Alfredo Cahe, que en ese momento era su cuñado, le había regalado el arma. "No sé por qué. Fue un regalo. Claudio no se lo había pedido. Era un verano con mucho trabajo para los dos. Yo estaba terminando Los hijos de López y Claudio se iba con mi papá a Mar del Plata. A Claudio no le gustaba que yo trabajara y estábamos hablando del tema también", señaló.

"Ese verano parábamos en la casa de mis padres, en Miramar, y Claudio viajaba a Mar del Plata para hacer la obra. Bueno, un día, en Miramar, Peter [hijo de Cahe] y mi hijo Fede, que tenían dos añitos, agarraron el arma para jugar. Mi papá los vio, se asustó y vino a avisarme. Aparentemente el arma estaba descargada", relató. Y continuó dando detalles de la noche de la tragedia: "Ese día yo estaba en el teatro con los Bredeston y Claudio me mandó a decir que fuera, porque me extrañaba. Después de la obra fuimos a comer y ya volviendo a casa, a eso de la 1.45 de la madrugada, le pedí que tirara el arma a la basura porque los chicos estaban jugando con eso. Vació el arma delante de mí, pero quedaba una bala en la recámara. Se puso el arma en la cabeza y disparó".

Acongojada, Del Valle siguió con su relato: "Recuerdo que llovía torrencialmente y yo pensé que el ruido había sido un trueno. Le dijo que no jugara así, y empezó a voltear la cabeza hasta que se cayó sobre su regazo y yo vi un pequeñísimo hijito de sangre. Entonces abrí la puerta del auto para pedir ayuda, golpeaba las puertas de las casas y nadie me abría. Me agarré una neumonía de cómo llovía. Me socorrió un señor que dijo que era policía. No quería ni volver al auto. Era una noche de terror. Pensé que era una pavada, nunca imaginé la gravedad de lo sucedido".

"Lo llevamos a una clínica, lo atendieron y un médico salió con una hoja en blanco en la mano y me dijo: ve este papel, así esta su cerebro. La primera que llegó fue Ana María Picchio y luego llegaron otros actores, porque se llamaban entre ellos. Lo enterramos el 20 en la Chacarita y me dijeron que desde Gardel que no se veía algo igual. Era muy querido, muy buena persona, muy generoso", señaló.

Madre de Federico Levrino, histórico productor de Susana Giménez, en Intrusos le preguntaron sobre el presente de la diva y si, durante su paso por Mar del Plata, había visto a Facundo Moyano. Del Valle intentó esquivar muchas respuestas: "Susana hizo como yo y bajó la cortina con los hombres, creo. Es divina. Te cuento algo que la pinta: cuando mi hijo tenía 9 años, tuvo un accidente en el que perdió algunos dedos de una mano y Susana se ofreció a pagarle un implante que costaba 500 mil euros. Pero Fede no quiso. Susana es un amor".