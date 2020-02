Divina comida: poliamor, desnudos y la confesión hot de Nicole Neumann

El grupo más atrevido de Divina comida. Crédito: Gentileza Telefe.

Ya lo dijo Andrea Rincón, a cargo de la cena de Divina comida en la noche del jueves: "Este grupo tiene la idea fija, está la líbido siempre presente". Y tiene razón. Todos los participantes que pasaron por el programa (ella, El Turco Naim, Robertito Funes Ugarte, Iliana Calabró y Nicole Neumann) demostraron, cada uno con su estilo, no esquivar ningún tema hot.

Ayuda la confianza entre Nicole y Robertito, que se conocen y mucho; como también los códigos comunes del Turco y Andrea, sin problemas a la hora de las confesiones. Iliana sería una suerte de catalizador, aunque también ha dado sus sorpresas, como noches atrás cuando reconoció haber tenido sexo en el baúl de un auto.

Las confesiones íntimas esta vez comenzaron con Nicole Neumann, quien se arrepintió de haber hecho una producción para Playboy (una de las ediciones más vendidas de la versión argentina de la revista, la cual se editó con dos tapas diferentes). "Si tuviera la oportunidad de volver a elegir no la haría. La producción divina, no hice un desnudo completo y las fotos me encantaron pero en su momento lo hice con la cabeza de las tapas de Playboy de afuera, las de Cindy Crawford o las de Madonna. Acá no es lo mismo. Además me perdí un contrato tremendo en México por culpa de eso", contó la modelo.

Mientras el grupo degustaba la parrillada de la provoleta, la conversación comenzó a tomar temperatura. El juego de la noche consistía en contestar preguntas atrevidas, y a Neumann le tocó una que consideró vox populi: "Contá si usás o usaste juguetes sexuales".

El reparo de la modelo a la hora de responder esa pregunta tiene que ver con una historia que ya reviste características de mito urbano. A poco de separarse de Fabián Cubero, una panelista de un programa de espectáculos hizo correr el rumor de que con su (por entonces nueva y hoy actual) pareja, el jugador repetía sus mismos juegos íntimos. La historia, que en su momento Mica Viciconte había negado, resurgió cuando fue invitada a PH: Podemos hablar, donde dejó entrever que, en realidad, algo de eso había. Lo mismo hizo Nicole en el reality de Telefe.

"Me lo secuestraron de mi casa -se quejó entre risas-. Cuando se fue la otra parte se llevó 'cosas'". Mientras el Turco reflexionaba: "Entonces los juguetes eran para él, no para vos", Iliana se horrorizaba: "Ay, decís que ahora está usando lo mismo que usaba con vos".

El otro tema que dominó la noche fue el poliamor, y esta vez por primera vez el grupo estuvo 100% de acuerdo. "No me vengan con cosas raras, lo mío es mío lo tuyo es tuyo. Si metés a un tercero es para problemas", sentenció Iliana, y caso cerrado.