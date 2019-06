El mediático certamen perdió un participante en las últimas horas, pero suma nuevo integrantes a la pista Fuente: Archivo

25 de junio de 2019 • 20:26

ShowMatch es una usina de noticias y su pista suma, día a día, algunas nuevas polémicas. Este martes, por ejemplo, se dio a conocer la sorpresiva renuncia de Dan Breitman , el actor que ayer fue salvado por el jurado, junto con Sofía Pachano. Ellos mismos se ocuparon de dar a conocer, la semana pasada, que no había buena onda entre ellos, y por eso se había decidido que cada uno iba a bailara con otra persona.

A Breitman le habían sugerido hacer pareja con Soledad Bayona, quien finalmente declinó la oferta; según parece, tampoco había química. Tantas idas y vueltas hicieron que Dan decidiera renunciar y le diera un definitivo adiós al "Súper Bailando".

Pero no todas son bajas: quien ya firmó contrato para sumarse en el ritmo de la cumbia es Nico Occhiato. Y en Hay que ver, el programa de El Nueve producido por Laflia, fueron a buscar a la actriz y participante del certamen Flor Vigna , quien se separó hace apenas dos meses de Occhiato, luego de cuatro años de pareja.

Luego de varias idas y vueltas, Nicolás Ochiato, el ex de Flor Vigna, ingresa al certamen Crédito: Instagram

¿Qué dijo Vigna de la incorporación de su ex? "Le tengo que dar un abrazo aunque estemos separados. Es una hermosa persona y por eso nuestra separación fue fea", aseguró, dejando en claro que todo entre ellos está muy bien. "Sabía de su ingreso porque me lo contó; tratamos de ser transparentes, a pesar de no estar juntos y quería que me enterara por él y no por la tele", se sinceró.

"Cuando se lo ofrecieron sumarse, me llamó y me preguntó qué me parecía. Le contesté que prefería dejar de lado mis miedos. Está haciendo su carrera, es un conductor increíble y se merece estar en el 'Bailando'. No soy quién para decirle que no. Nico hubiera hecho lo mismo conmigo: somos espejos", siguió la protagonista de la puesta teatral Una semana nada más.

Denise Dumas quiso saber si la iba a poner mal verlo en los pasillos de La Corte, teniendo en cuenta que la separación ocurrió hace muy poco tiempo. "Es una nueva etapa para mi, quiero estar bien. Nico es una persona maravillosa pero no es el único buen tipo del mundo. A todas nos han roto el corazón alguna vez", dijo ella, con total sinceridad.