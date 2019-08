Johana Rodríguez habló sobre la pérdida de su hijo - Fuente: Telefe 06:32

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2019 • 09:30

El sábado por la noche, la cantante peruana Johana Rodríguez estuvo como invitada en el programa PH: Podemos Hablar, donde se quebró al hablar sobre el momento más difícil de su vida: la muerte de su hijo.

La exmujer de Gastón Villalba -con quien formó el grupo Viru Kumbieron, del cual decidió alejarse-, triunfó gracias al apadrinamiento de Pablo Lescano, quien vio potencial en ella en hits como "No te creas tan importante" y "Me vas a extrañar". Sin embargo, más allá de esa historia de éxito repentino, Johana vivió episodios muy duros a lo largo de su vida.

"Junior se llamaba mi hijo, se llama mi hijo. Yo estaba de 8 meses y ya había soñado que estaba en mi país y caminaba con un cajoncito blanco en la mano, en el mar, porque yo vivo cerca del mar en mi país; en Perú somos de las creencias", comenzó Johana con su desgarrador relato, al compartir esa premonición que experimentó.

"Fui al doctor [para el estudio] y me dijo: 'Vamos de nuevo'. Y me dijo: 'Mirá, mamá, hace 72 horas que el corazón de tu bebé dejó de latir'", recordó con dolor Rodríguez, quien dos días antes había ido al médico para un chequeo. "Me habían dicho que el parto se iba a adelantar, por la posición en la que estaba. Cosas del destino, no me hizo el monitoreo. Capaz si me hacían la cesárea en ese momento, mi hijo estaría vivo", relató entre lágrimas, para luego compartir lo doloroso que fue cuando le indujeron el parto.

"Yo estaba orando porque no podía más. Yo le decía a mi hijito 'movete, por favor, movete'. Mi fe en Dios seguía y sigue. Di a luz a las 9 de la mañana, lo vi a mi hijo con Gastón y después se lo llevaron", relató. "No lo puedo superar. Lo tengo tatuado. Si la muerte de mi hijo no me mató, no me mata nada", concluyó la cantante, quien recibió la contención del resto de los invitados y de Andy Kusnetzoff, el conductor del programa.