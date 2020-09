Crédito: Instagram

Él se sentía bien. De todos modos, por los casos que se habían dado en su ámbito profesional, Paulo Vilouta se hizo un hisopado, y el resultado le dio vuelta su mundo de un segundo para otro: "El 22 de agosto me testeé y el mismo día me dieron el resultado: 'Detectable'. Y te impacta, porque yo estaba convencido de que era negativo porque estaba asintomático".

Y aunque el periodista de Intratables transitó su infección por Covid-19 sin complicaciones más allá de las esperadas, reconoció en el marco del programa que, psicológicamente, no la pasó nada bien: "Es un virus que genera mucha soledad, porque hacés todo solo, internado o en tu casa. No tenés a nadie al lado, nadie que te pueda dar una mano. Yo veía por la mirilla de mi casa, que todo el que venía a traerme algo venía todo cubierto, a mí me produjo un cansancio. Te rompe el cuerpo, no sé porqué. Llega un momento que no tenés ni fuerza. Le escribía a mi mamá y a mis amigos más cercanos. No tenía voluntad ni de ir a hacerme un té, ni de tomarlo".

El período de recuperación de Paulo coincidió con el testeo positivo de colegas y amigos como Eduardo Feinmann y Gustavo López, un entorno que lo sumía en una preocupación aún mayor: "Yo veía que se llevaban internado a Eduardo, a Gustavo, y temía que eso me pasara a mí. El médico me llamaba todo el tiempo, me preguntaba cómo me sentía y me decía: 'es un día menos, y es un día más pero tenemos que ver la evolución del virus'".

Ya reintegrado a su trabajo, Vilouta reconoce que a pesar del tiempo transcurrido todavía le falta para sentirse como antes: "Estoy mejor, no al cien por ciento pero saliendo. No es fácil. Me dejó con menos fuerzas, y triste".