El emotivo debut de Mónica Gutiérrez en las tardes de eltrece

Mónica Gutiérrez debutó en las tardes de eltrece Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2020 • 15:47

Mónica Gutiérrez no pudo controlar sus emociones y se le quebró la voz en su debut en Cónicas de la tarde, programa que conduce desde las 14.30 y que reemplaza a El diario de Mariana.

Después de 22 años al frente del noticiero vespertino de América, la periodista se despidió de esa pantalla y de los noticieros para emprender un nuevo desafío. Crónicas de la tarde fue el proyecto que eligió entre los varios que tuvo cuando se fue de América.

"Tenía pensado terminar el noticiero a fin de año, descansar y después ver qué hacer. Es más, pensé en un 2020 sabático de televisión, pero es impresionante la cantidad de llamados que recibo. Los colegas que dirigen algunos medios fueron muy generosos conmigo, quisieron juntarse y ver qué podíamos hacer", contó Gutiérrez a LA NACION días atrás.

El programa, que también produce Mandarina, empezó con un tema fuerte: el brutal femicidio de Valentina Gallina, en Olavarría, con un móvil en el lugar de los hechos. Cuando habló con el padre de Valentina, Gabriel, a Mónica se le quebró la voz y enjugó algunas lágrimas. Fue tanta su conmoción con este caso que tuvo que dar lugar a las preguntas de sus compañeros antes de tiempo porque no podía seguir hablando. Trabajaron el caso a fondo, y hablaron además con una tía de Valentina, hermana de su mamá, Valeria, que también fue víctima de femicidio, once años atrás. Además, se comunicaron con Alejandra y Juan, los padres del supuesto asesino.

Crónicas de la tarde promete poner los casos policiales bajo la lupa, con investigaciones, dramatizaciones, reconstrucciones, archivos y expedientes, y con un equipo que acompaña a la conductora: el psiquiatra forense Enrique De Rosa, el abogado penalista Christian Poletti, y los periodistas Ricardo Canaletti, Germán Mónaco, Ignacio Juliano y Martín Candalaft.

El segundo tema que eligieron para este primer programa es la prisión domiciliaria de El Pepo, acusado de doble homicidio culposo, con quien hablaron desde su casa en Santos Lugares. "La verdad es que fue un accidente donde desgraciadamente perdieron la vida Nico Carabajal y Nacho Abosaleh, y resultamos heridos Romina y yo -comentó el cantante- . Viví un momento desagradable, horrible para el resto de mi vida, igual que las familias de los chicos. Manejé más de 200 km de manera correcta, sin situaciones de manejo temerario. No estaba deplorable, sin poder manejar. Se cruzó un animal y tuve que maniobrar. Yo estaba bien en el momento de manejar; no estaba mal. No soy un asesino. Soy responsable y le pido perdón a la familia, disculpas. Acompaño en el dolor a las familias, por más que no quieran tener hoy una charla conmigo".

También hablaron con Alejandra, hermana de Nico, que no quiso cruzarse al aire con El Pepo. Finalmente, Mónica Gutiérrez y su equipó entrevistaron a Gimena Sol Corral, médica rosarina víctima de abuso sexual.