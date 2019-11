El emprendimiento de Gastón Soffritti: abrió un local de papas fritas

Multifacético, el actor de Inconvivencia abrió un local de papas fritas y se prepara para debutar como director

23 de noviembre de 2019 • 13:05

Gastón Soffritti es muy inquieto y no se conforma con ser actor: él busca expandirse. Hace algunos años probó hacer producción de teatro, con Sexo con extraños, que él protagonizaba de la mano de Guillermina Valdés. Ahora abrió un local de papas fritas: Pappas Hot.

"Siempre trato de diversificar. Me gusta la parte empresarial del negocio. Voy al local casi todos los días, si no tengo que grabar. Soy Soffritti, ¿cómo no voy a tener algo relacionado al frito?", bromeó en Cortá por Lozano, programa de Telefe que conduce Verónica Lozano.

"Las papas que más salen son las que tienen cheddar y otras con salchichas", aseguró en el programa. Ya en su cuenta de Instagram el actor se había referido a su nuevo negocio. "Emprender significa tomar riesgos, y así me gusta vivir a mí. No solamente porque me hace sentir mejor, sino porque también se generan nuevos puestos de trabajo en un país realmente complicado pero con mucho empuje. Para el que viva cerca de la zona de Liniers, puede pasar a conocer @pappas.hot, un local de papas fritas con salsas que te vuelan la cabeza. Ojalá sea el primero de muchos", escribió.

A pesar de estar abocado a este nuevo emprendimiento, Soffritti no tiene pensado abandonar su profesión. El actor acaba de estrenar Inconvivencia, un unitario que Telefe emite cada jueves y en el que también actúan Laurita Fernández y Tomás Fonzi. "Mi personaje es un desafío porque es bisexual, y tiene parejas de todo tipo", adelantó. También contó que, en su vida personal, no lo atrae mucho la convivencia. "Conviví solo una vez, y poco tiempo. Fue difícil y no fue una gran experiencia. Soy muy independiente y me cuesta compartir un espacio todos los días. Además, soy ordenado en mi vida y muy desordenado en mi casa", reconoció.

Hincha fanático de San Lorenzo, se sinceró y aseguró: "Soy muy Viggo Mortensen y hago locuras por mi equipo. Voy mucho a la cancha y en los malos momentos me descargo y los jugadores ligan algún insulto. Trato de enojarme cada vez un poco menos".

Finalmente, para dejar en claro que le gustan mucho los desafíos, contó que va a dirigir una obra en microteatro. "Dirijo a mi hermano y el texto es de un amigo. Estamos muy contentos", finalizó,