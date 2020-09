El exabrupto de Flavio Mendoza en una charla con Juana Viale

Flavio Mendoza, enojado por las críticas Crédito: Twitter

En una nueva mesaza de Almorzando comandada por Juana Viale -quien se encuentra reemplazando a su abuela Mirtha Legrand en la conducción de sus dos ciclos- estuvieron como invitados el músico Brian Lanzelotta, la chef Felicitas Pizarro, la actriz y conductora Soledad Silveyra, y el actor y productor Flavio Mendoza.

En una charla con Juana, fue precisamente Mendoza quien se mostró sumamente enojado cuando aludió a las recientes críticas que recibió en las redes por haber llevado a su hijo Dionisio al parque, y haberle permitido acceder a los juegos, en medio de la pandemia de coronavirus.

Luego de declarar que no volvería a ser padre por el impacto que tuvo en su vida el Covid-19 y la incertidumbre que genera, el productor hizo mención a los comentarios negativos recibidos, y emitió un exabrupto en su intercambio con Viale. "No voy a decirlo completo, pero a quienes me criticaron, les digo que me ch...", expresó, haciendo reír a la conductora, con quien trabajó en el largometraje argentino para Netflix, Edha.

El conflicto en redes se desató el fin de semana pasado cuando, al ver que el clima acompañaba, Flavio fue a pasear con su amigo Christian Moccia, y su pequeño Dionisio. "Paseando con el rey de la casa", escribió en medio de su jornada de descanso, que incluyó barbijos, y alcohol en gel, para respetar los protocolos para disfrutar de una tarde en la plaza.

Sin embargo, ciertos videos y fotografías que posteó el bailarín causaron polémica. En los posteos de Flavio se lo veía al niño trepando en los juegos, a pesar de estar expresamente prohibido por las autoridades por razones sanitarias. Como consecuencia, el productor fue criticado Instagram. En su charla con Juana, Mendoza recordó el episodio, y reconoció que le molestó mucho que se "metieran" con su hijo, y aseveró que todos aquellos que lo repudiaron virtualmente, seguramente no se animen a decirle frente a frente cómo criar a su pequeño como lo hicieron desde el anonimato.