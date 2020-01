El fuerte cruce en vivo entre Marcela Coronel, Matilda Blanco y Benito Fernández

Marcela Coronel revivió una polémica que, sobre fines del año pasado, la enfrentó con Matilda Blanco y Benito Fernández Fuente: Archivo

Esta mañana, Marcela Coronel se cruzó con Matilda Blanco y Benito Fernández en LAM por un hecho que ocurrió hace unas semanas en Hay que ver, programa en el que la periodista se desempeña como panelista. ¿Qué pasó? La crítica de moda y el diseñador habían sido invitados al ciclo post entrega de los Martín Fierro de la Moda para criticar los looks de los invitados; sin embargo, un comentario de Valeria Mazza, en el que destacó la belleza de las modelos por ser "flacas y altas", despertó el enojo de Coronel y desató el debate en vivo.

"Teníamos el tema del Martín Fierro de la Moda. Veníamos hablando que todas las mujeres estamos muy presionadas físicamente, que tenemos que ser lindas, flacas, no tener celulitis y que estamos recién ahora empezando a reflexionar sobre esto de otra manera. En medio de ese debate, llega Matilda y de la nada me dice: 'Con vos no se puede hablar porque vos odiás a las mujeres, odiás la belleza'. Yo no entendía de qué hablaba, sentí que era una agresión", relató la periodista sobre lo que pasó ese día en el piso.

Además de enfrentarse con Blanco, en ese momento Coronel también se enojó con Benito Fernández, quién le dijo resentida. "Me dijo resentida por un pensamiento mío, en vez de debatir sobre lo que yo estaba planteando. Siento que están negando algo que pasa y para ellos yo estoy atacando su trabajo, pero todas las mujeres estamos padeciendo esto", agregó Coronel.

Luego de ver la nota, Benito Fernández que estaba como invitado en el piso tomó la palabra. "No hay que ser hipócritas. Todos pensamos en estar jóvenes y mejor. Una cosa es eso y otra fomentar la extremada delgadez, la anorexia y la bulimia. Coronel se puso muy mal y nos atacó. A nosotros y a Valeria, por su comentario de lindas y flacas", respondió el diseñador.

Por su parte, Matilda Blanco -que este año debutó como panelista en el ciclo de eltrece - dio su postura al respecto. "Yo me sentí ninguneada, sentí que no me bancó en mi trabajo. La última vez que fui al programa no me saludó. A mí me duele porque yo trabajé muchos años con ella y siempre fuimos muy buenas compañeras. La aprecio mucho", expresó entre lágrimas.

Y muy conmovida, explicó: "Es un juego lo que yo propongo. Yo nunca critico los cuerpos, no me meto con la persona ni con su trabajo, solo analizo el look. Me da pena este enfrentamiento, no puedo creer que diga eso de mí, que recorro el país dando clases a las mujeres de cómo empoderarse a través de su imagen".

Minutos después, Coronel se comunicó por teléfono para dar su postura y defenderse públicamente. "Quiero dejar en claro que yo estaba hablando del sometimiento que sufrimos las mujeres sobre esto de que debemos ser flacas, lindas y sin celulitis a partir de lo que dijo Valeria Mazza. Yo expongo algo que pasa en la sociedad. Hay una presión social que se ejerce contra la mujer", volvió a repetir la panelista, esta vez en vivo.

"La profesionalidad de ella (en referencia a Matilda) no la voy a discutir, es más le he pedido consejos de moda, pero creo que todos debemos repensar este tema. Creo que merezco unas disculpas porque me agredió gratuitamente", agregó molesta.

Por supuesto que la respuesta de la estilista no tardó en llegar. "Cuando yo empezaba a criticar, me decías que lo que decía era frívolo y sentía que estabas criticando mi trabajo", dijo Blanco, en su defensa.

"Ese día no compartías mi opinión. Si lo vamos a llevar a un terreno personal estamos invalidando un debate interesantísimo. Si vamos a estar en contra de nosotras mismas, me parece un horror", retrucó Coronel. Firme en su postura, Blanco aclaró: "Estás poniendo palabras en mi boca que no son. Yo no estoy criticando los cuerpos".

Lejos de llegar a un acuerdo, Coronel disparó: "Una cosa es que me digas: 'estás equivocada' y otra que me digan que soy una resentida y que estoy en contra de la belleza. Yo no me estoy metiendo con lo personal, ni con tu trabajo pero si hay algunas cosas en las que me parece que nos estamos yendo de mambo".

Enseguida, su discurso fue interrumpido por Benito, quién tras aclarar que ya le había pedido disculpas públicamente, expresó: "Yo quizá sentí un ataque de tu parte a Valeria. Pero estamos en la misma lucha, el no estigmatizar a la mujer. Trato de ser lo más abierto y vestir a todo el mundo".

Frente a las versiones que aseguran que Coronel pidió que tanto la estilista como el diseñador no vuelvan a ser invitados al programa en el que trabaja, Matilda advirtió: "Cuando volví al programa sentí como un trato más frío. Fui a saludarte y fue raro. Yo pienso lo mismo que vos. Pienso que es espantosa la presión que nos cargan pero que yo no pueda ir al programa a expresar y hacer mi trabajo me duele", remató la experta en moda, angustiada.