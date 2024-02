escuchar

Juana Viale estrenó este domingo el primer programa desde Mar del Plata, al igual que Mirtha Legrand, la conductora viajó a La Feliz y emitió su típico Almorzando con Juana (eltrece) desde el hotel de lujo Costa Galana. En esta edición, llevó un look osado del que no evitó hacer una referencia por su parecido a una famosa caja de confites. Incluso, portó un detalle particular del que se la asoció con la nueva moda coquette.

Juanita recibió en su mesaza a Darío Lopilato, Alexis “el Cone” Quiroga, Federico Bal, Silvia Kutika y a la Licenciada Cecilia Ce. Al inicio del programa manifestó sus nervios por ser el primero en dos años que realiza desde la costa durante la temporada de verano, una tradición que inició su abuela y que en esta oportunidad ella también se animó a hacerlo.

En la apertura, con el mar de fondo, la conductora presentó su look total pink, con pequeños detalles que destacaron, como lo fue el moño que sujetó su peinado: “Estoy media nerviosa porque es mi primer programa de toda mi vida en Mar del Plata. Estamos acá en este emblemático hotel que ha recibido tantos años a mi abuela y ahora, a mí también”. Y sentenció: “Estoy feliz de la vida”.

Sobre el outfit, describió: “Como siempre, mis vestidos maravillosos que tengo. Muy marplatense (...) Esto lo hizo Gino Bogani para mí. Es un vestido de crepe de seda rosa confite. Es como el de la caja de los confitados. Con un escote en la espalda, unido por tres argollas doradas. Y tiene una falda doble con tajos laterales y la bijouterie es también de él”. Juana Viale hizo reír a todos al compararse a los sugus rosas de la famosa caja de Sugus confitados.

Juana Viale comparó su look con los confites de una famosa caja (Fuente: Mercado Libre)

Como es de costumbre, mientras posó para la cámara, le envió un palito a Bogani ante la ausencia en el programa: “Voy a tener que leer esto [la descripción del vestido] porque no está. Segundo fin de semana que no viene. Sé que estuvo de joda loca en Uruguay, en la fiesta de Susana bailando. Mientras acá estamos trabajando”.

Los invitados de este domingo al Almorzando: Darío Lopilato, Alexis “el Cone” Quiroga, Federico Bal, Silvia Kutika y a la Licenciada Cecilia Ce. (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Sobre su peinado, aclaró: “Tengo una trenza espiga de yegua. Tomate esa mandarina, con las tres argollas y la yegua. Y me hicieron un moño de último momento”. En tanto, el estilo del accesorio en su cabeza remitió al coquette que está muy presente en algunas famosas argentinas que lo instalaron en las fotografías de sus redes sociales, como María Eugenia “la China” Suárez y Emilia Mernes.

“Bella de rosa”; “Como Barbie”; “Hermosa”; “Divina”; “Muy elegante”; “Juanita, sos muy elegante de manera natural” y “Diosa”, fueron algunas de las opiniones acerca del atuendo que vistió Viale para esta ocasión y que rápidamente los seguidores del programa manifestaron en las redes.

Los confites con los que se comparó Juana Viale (Fuente: Pinterest)

Hacia el cierre de su muestra, envió un consejo en cuanto al make up que lució: “Les voy a dar un tip, que yo de maquillaje mucho no entiendo, me hice un delineado por dentro blanco, que te agranda el ojo. Así que, si quieren ojos de lince para mirar de lejos y que te vean bien la mirada, delineador blanco”.

¿A qué se refiere el estilo coquette?

El estilo coquette se puso de moda relativamente hace pocos años. Es una tendencia que se forma con el objetivo de retomar el look de las mujeres durante la época de la Revolución Francesa. Este se centra en el uso de moños rosas, vestido de encajes y colores pastel en la vestimenta.