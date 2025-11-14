MasterChef Celebrity: cuál fue el grupo que conquistó al jurado y subió al balcón

Este jueves, MasterChef Celebrity vivió una gala cargada de tensión y estrategia, con los participantes divididos en dos equipos liderados por Donato de Santis y Germán Martitegui. La consigna definió qué grupo lograría subir al balcón y esquivar la temida noche de “última chance”, por lo que cada detalle de los platos se volvió decisivo. Damián Betular encabezó la evaluación acompañado por Ariel Rodríguez Palacios y Emmanuel Horvilleur, quienes aportaron su mirada en la degustación y en una deliberación final que mantuvo a todos en vilo.

El jurado coincidió en que la competencia estuvo especialmente reñida y resaltó tanto la calidad de las presentaciones como las ideas que cada grupo llevó a los platos. Luego de dialogar con los participantes y evaluar sabor, texturas y montaje, Damián Betular convocó a todos al frente para comunicar la decisión final. La combinación entre técnica y creatividad volvió el veredicto más complejo de lo habitual y llevó a los tres evaluadores a extender la deliberación.

La competencia se dividió entre los equipos de Donato y Martitegui (Captura: Telefe)

Tras esa instancia, se anunció que el equipo rojo, guiado por Donato de Santis, fue el ganador de la noche y obtuvo el ansiado pase al balcón. Por ende, Momi Giardina, Andy Chango, Cachete Sierra y Chino Leunis aseguraron su continuidad en el programa, mientras que Walas, Evangelina Anderson, Valentina Cervantes, Alex Pelao y Julia Calvo recibieron el delantal gris y quedaron comprometidos para la “última chance”.

El equipo rojo de Donato se quedó con la prueba grupal (Captura: Telefe)

Antes de retirarse, Donato pidió un aplauso para sus rivales como gesto de respeto, y la tensión del momento se transformó en un ambiente de celebración. “Hay que honrar a nuestros contrincantes, vayamos a felicitarlos”, expresó.