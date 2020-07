Juana Viale siempre innova con sus looks en su flamante rol de conductora Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2020 • 08:18

Uno de los rasgos característicos de Juana Viale a la hora de reemplazar a su abuela Mirtha Legrand en Almorzando y La noche de Mirtha es su aporte fashion a la conducción de ambos ciclos.

El sábado por la noche, la actriz hizo su ingreso al estudio con un imponente vestido de tonalidad dorada, y un peinado muy trabajado con el que emuló a un reconocido personaje televisivo: Lagertha, la guerrera que interpretó Katheryn Winnick en la serie Vikingos.

"Me hicieron el look de Lagertha, que es una guerrera, y acá estoy, haciendo todo lo que puedo", expresó Juana al inicio de una nueva emisión de La noche de Mirtha.

El look guerrera de Juana Viale - Fuente: eltrece 01:28

Video

Recordemos que Vikingos fue una serie muy popular en nuestro país, tanto así que, cuando Winnick visitó la Argentina en 2018 , sus fans se mostraron muy emocionados de poder ver a la actriz de cerca.

"Me encantó ser una guerrera y liderar un ejército. Fue inspirador y divertido poder entrenar extras por primera vez en la vida, necesitábamos un gran ejército de mujeres. Esa fue una de mis cosas favoritas [ de interpretar a Lagertha ]. Y también poder hacer ese recorrido entre ser de una agricultora a ser una guerrera, una reina y perderlo todo, eso es un desafío constante y definitivamente es algo muy gratificante", contaba la actriz en diálogo con LA NACION.

Katheryn Winnick como Lagertha en Vikingos

Cuando Juana homenajeó a Mirtha. En mayo, la actriz condujo Almorzando con un estilo que recordaba al de su abuela . "Cuando la veo a Juana reflejada en el espejo, la veo a Chiquita. Entonces empecé a buscar una foto que tenía en mi memoria que era espectacular, de ella con todas flores naturales en la cabeza y el pelo tirante con un rodete", explicó el diseñador del mono que usó Juana, Javier Saiach.

"En ese momento pensé 'vamos a sumar esta imagen de estrella', que ya chiquita la tenía, con este arreglo que es de 1978 de un almuerzo con Susana Giménez , Claudio Levrino, entre otras figuras. Nos encantó con Juana y decidimos hacerlo; y para que no fuera tan fidedigno, usamos flores mas grandes, pusimos más joyas, un mono canchero, pero con esa impronta de celebridad y de estrella que tiene la abuela", amplió.

"Quería rendirle tributo a mi abuela, que me está mirando y a quien le mando un saludo, y estas flores me recuerdan a las rosas rococó que ella usaba", señaló Juana, quien siempre muestra sus looks en detalle porque, según sus propias palabras, Mirtha así se lo pide.