Carmen Barbieri se refirió a la salud de su hijo, Federico Bal, y no pudo evitar romper en llanto

Tras el emotivo testimonio de su hijo Federico Bal , que a través de las redes reveló que padece cáncer de intestino y que deberá someterse a un tratamiento durante seis semanas, Carmen Barbieri se convirtió en la voz más buscada por estas horas. Desde Mar del Plata, donde permanecerá hasta el 15 de marzo con las funciones de 20 millones , la capocómica habló con Los ángeles de la mañana sobre el difícil momento familiar que está atravesando.

En continuo contacto con la periodista Andrea Taboada , la actriz aseguró que está muy triste y conmovida por la noticia. "Lo dejo ser y hacer lo que quiera a mi adorado hijo. Lo voy a acompañar en todo ", confesó a través de un mensaje de Whatsapp que le envió a la panelista del ciclo de eltrece.

Sin embargo, minutos después, Barbieri envió un audio -en la que se la notó muy angustiada- para agradecer todas las muestras de cariño hacia su hijo. "Lo que les puedo decir es gracias por como tratan el tema, por como quieren a mi hijo", señaló. En cuanto a los motivos por los cuales Bal quiso exponer el tema a través de sus redes, opinó: "Sé que mi hijo quiso comentarle a todo el mundo por lo que está pasando pero lo hizo más que nada por todos aquellos que están pasando por esto. Es como un ejemplo de vida".

"Estoy orgullosa de él. Sé que la va a luchar, la va a pelear, estamos todos con él. Estoy segura que va a salir adelante. Es un pibe muy sensible, muy fuerte y valiente. Gracias chicas, las quiero. Les mando este audio porque no es que no quiera hablar con la prensa, pero no puedo", confesó mientras se quebró en llanto.

Tras escuchar sus palabras, y casi sin poder hablar, Yanina Latorre también se largó a llorar: "Me estoy aguantando desde que empezó el programa. Saben lo que lo quiero a Fede y a Carmen, son amigos. Como mamá, tocar el tema me hace mal. Les pido que me ayuden a seguir con la conducción porque no puedo ni hablar", le pidió la panelista a sus compañeras, quien en el día de hoy reemplazó a Ángel De Brito en la conducción del ciclo.

"Mamá tengo cáncer"

En vivo y desde un móvil para Informados de todo , Barbieri siguió hablando del tema con Guillermo Andino. "Federico prefirió hacer ese video porque por un tiempo no va a dar notas. Necesita un tiempo para él, para pensar en él. Me pide que no hable nada pero los veo haciendo guardia desde temprano", expresó la actriz, que se encuentra acompañada por su prima y su amiga que se tomaron un avión para no dejarla sola.

Tras reconocer que cuando vio el video se puso a llorar y no pudo terminar de verlo, agregó: "A la noche tome coraje y lo vi entero. Mi hijo es muy sensible y valiente que se bancó esas dos palabras tremendas: 'tenés cáncer'. Cuando el médico se lo dijo se lo tomó con entereza y dijo que de esta va a salir. Está rodeado de mucho amor, con su pareja y sus amigos".

Y si bien aclaró que en su familia están acostumbrados a lidiar con la palabra cáncer por Santiago, el padre de su hijo, la capocómica aseguró que en esta ocasión es muy distinto. "Esta vez es mi hijo y es distinto. La relación que uno tiene con un hijo es distinta. Él decidió quien lo va a atender, no quiere hacer una interconsulta, confía en el equipo del Fleming. Está muy contenido y tranquilo. Por supuesto que por momentos está enojado o llora, pero es normal", indicó.

Minutos después se refirió a cómo fue el momento en el cual se enteró de la triste noticia. "Él se hizo el estudio, me lo dijo a último momento. Vino a mi casa con su hermana Julieta Bal, Roberto Peña (el marido de Julieta) y su amigo Pepe Ochoa con el resultado y una sonrisa y me dijo: 'Mamá, tengo cáncer'. Me puse a llorar como una loca. Pero enseguida pensamos qué diría Santiago en una situación así y dijo que iba a lucharla y salir adelante", reveló emocionada.

Con respecto a su decisión de seguir hasta el 15 de marzo en Mar del Plata con las funciones de la obra 20 millones , advirtió: "Me pregunté qué hacer y él me dijo: '¿cómo vamos a levantar los dos la temporada?'. Imaginate que murió mi papá y seguí trabajando, murió mi mamá y seguí trabajando, murió Santiago y seguí trabajando. Soy una mujer fuerte y estoy preocupada pero los médicos se están ocupando de todo. No hay que tener miedo, si no te mata el miedo y no la enfermedad", remató entre lágrimas.