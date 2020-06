Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2020 • 00:49

Se cumplieron seis meses de su fallecimiento, y lógicamente quienes más lo quisieron son también los que más lo extrañan. Además de haber sido un referente del mundo del espectáculo, Santiago Bal también había formado una sólida familia junto a Carmen Barbieri y a su hijo Federico.

Pero el destino y las malas decisiones obraron para que la parezca se separara en medio de un escándalo que trascendió el ámbito privado y se convirtió en un estigma para sus protagonistas.

A pesar del dolor por haber sido víctima de un engaño, a medida que la salud del actor fue decayendo, Carmen lo cuidó, estuvo pendiente de él y hasta se lo llevó a vivir a su casa para que no estuviera solo. Santiago por su parte, infinidad de veces tanto en público como en privado le pidió perdón, por haber sido el causante de la ruptura de la relación.

Con estos antecedentes, era lógico que en una fecha tan sentida como puede ser medio año sin él, Barbieri le haya dedicado un sentido mensaje en sus redes: "Hoy, a 6 meses de tu partida, siento que necesito abrazarte fuerte! Se te extraña mucho#, escribió la actriz junto a una foto del actor.

Sin embargo, y a pesar de lo sincero del recuerdo, muchos seguidores en redes sociales cuestionaron su honestidad, haciendo referencia a los dichos en la vida de su esposo. " Pobre Santiago con todo las pestes q hablaste de él, no te creo nada! ", "Cuando estaba vivo Santiago Bal no decías necesito un abrazo, ahora que no está lo necesitas. Tenías que abrazarlo cuando estaba vivo, le dejaste porque te pusiste celosa con la chica esa", "NECESITO creer pero no te creo nada Carmen !", " Cuánta hipocresía en estas palabras. con todo lo que dijo del señor esposo... se perdió tiempo de abrazarlo... Que pena.. ", fueron algunas de las voces críticas. Otros, en cambio apoyaron, y unos pocos hasta intentaron ensayar una explicación: "Renegamos tanto con la pareja que después cuando ya no están ahí nos damos cuenta cuánto los extrañamos. Por mas que vos estabas separada, pero el amor queda de tantos años juntos".

Carmen Barbieri decidió dejar y respetar cada uno de los comentarios, y tampoco volvió a opinar sobre un tema tan sensible y cercano a su corazón.