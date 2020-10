El Mono de Kapanga y su debut en MasterChef: "Me sentí intimidado y muy nervioso" Crédito: Prensa Telefe

Fue una de las sorpresas de MasterChef Celebrity. En el debut del programa, Martín Alejandro Fabio -más conocido como El Mono, cantante de Kapanga-, sorprendió con sus habilidades culinarias y emocionó cuando mostró sus zonas más vulnerables. "A la tele voy, cada tanto, a hacer notas, pero nunca participé de una experiencia así. Esto es algo totalmente distinto, no soy del palo, otros participantes tiene más experiencia que yo, conocen más cómo moverse en la tele", reconoce el músico a LA NACION.

El líder de la festiva banda musical aún vive ese estado de sorpresa por lo nuevo y experimenta la fascinación por ser uno de los 16 elegidos para competir en el certamen gastronómico conducido por Santiago del Moro. "Cocino en mi casa cuando puedo y lo que puedo. Acá es muy distinto. Me sentí intimidado y muy nervioso. Además de la competencia, enfrente tenía a tres maestros que me evaluaban. No es lo mismo que cocinar para la familia", asegura.

-¿Te imaginás ganador, con el millón de pesos en la mano?

-En lo que menos pienso, en este momento, es en el dinero. Estar participando de esta experiencia, salir de mi zona de confort ya es importante.

-Cuando concluyó la devolución del jurado, te mostraste muy movilizado...

-Hace 25 años que soy El Mono de Kapanga y soy feliz por eso, pero esto es algo distinto, un desafío. Desde que recibí el llamado me cambió el estado de ánimo, me estaba haciendo muy mal el no poder trabajar por la pandemia. Ahora estamos preparando un streaming con la banda, así que intercalo eso con los tutoriales de cocina, me veo todo. Incluso miro los MasterChef de otros países, pero, como hacen platos locales, mucho no entiendo.

-Tu lomo con papas tuvo buena crítica.

-Me sorprendí, aunque la carne me gusta mucho más cocida.

-¿Cómo es la relación con tus compañeros?

-Es un equipazo. Todos hablan de comida y de técnicas, así que escucho y aprendo un montón. Más allá de lo que pase conmigo en el programa, me iré con un curso acelerado de cocina encima. A los 51 años, jamás pensé que me iba a interesar qué condimento combina mejor con determinada carne o pescado.

-¿Cuál es el plato con el que te destacás?

-Como durante mucho tiempo tuve pizzería, muchos creen que hago unas pizzas bárbaras, pero no sé amasar. Mi especialidad son unos canelones de carne que hace mi mamá, con eso la rompo, me tengo fe. También hago bien todo lo que es comida casera, como una buena milanesa con puré.

-Lo acotado de los tiempos de cada desafío, ¿te estimula o es una traba?

-Cuando voy al chino de mi barrio, sé donde está cada producto. Acá tenés que ir a un mercado desconocido y en tres minutos agarrar lo que necesitás y luego cocinar contrarreloj, es una adrenalina tremenda.

-Si tuvieras que mencionar a algunos participantes que creés que se destacarán, ¿a quiénes mencionarías?

-Hay unos siete u ocho que son cracks. Sofi Pachano es muy buena; Boy Olmi, lo que hace con la comida, lo muestra a él como es en la vida, un señor.

-Anoche te hicieron sacar las pulseras, los anillos y las cadenas colgantes, todo un sello tuyo...

-Parezco Mister T. Me quería morir cuando me pidieron que me saque todo. Si me decían que tenía que cocinar desnudo hubiese estado más contento y más tranquilo.

-¿Nunca te sacás los accesorios?

-Casi nunca. Además, tengo muchas cintas rojas que tomo de cada santuario del Gauchito Gil que encuentro en las rutas, algunas tienen 17 años. También tengo un crucifijo que me regaló un excombatiente, que tiene talladas las islas Malvinas, y nunca me saco una medalla con el Gauchito Gil. Además, soy muy "cabulero", sin todo eso me siento inseguro, muy expuesto, es un toc.

-Hiciste mención a un pasado "tumbero" que generó revuelo en las redes sociales.

-Ya tengo que empezar a desmentir cosas... [Risas].

El Mono de Kapanga, ante la mirada atenta de Donato De Santis Crédito: Prensa Telefe

-El pez por la boca muere, son las reglas de la televisión...

-Tenía el teléfono explotado como nunca en mi vida me había pasado, y empecé a leer titulares como "Mono preso".

-¿Qué sucedió, realmente?

-En el 2003, en una final que jugó Quilmes con Argentinos Juniors en cancha de Ferro, antes que comience el partido se armó un revuelo bárbaro afuera. Yo estaba por entrar y siento un palazo en la cabeza, luego de eso, lo único que sé es que estaba adentro de un patrullero, me estaban llevando a la comisaría. Recién me dejaron ir a la mañana siguiente; no es que estuve preso, solo detenido.

De vuelta a las pistas

Tratando de paliar, en alguna medida, la ausencia de los recitales en vivo, la banda que lidera realizará su segundo concierto en streaming para celebrar los 25 años de trayectoria: "El 24 de octubre haremos el Kapanga Night Show, será en formato televisivo, con la conducción de Pollo Cerviño y con Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo como invitado. Es raro trabajar así, pero es una forma de reactivarnos y de sentirnos un poco vivos", explica.

-La propuesta para participar en MasterChef Celebrity te llegó en un momento de una parálisis casi total de la actividad musical...

-Hace siete meses que no podemos trabajar, es muy duro y el ánimo no es el mejor. Ahora con el programa la cosa cambió un poco, pero con la pandemia sentía que me estaba muriendo en vida.

