MasterChef Celebrity: la primera batalla entre Claudia Villafañe y Fede Bal

5 de octubre de 2020

Este lunes, a las 22.30, comenzó por la pantalla de Telefe el reality culinario MasterChef Celebrity que, como su nombre lo indica, tiene como participantes a figuras famosas de diversos ámbitos. El ciclo, gran apuesta del prime time del canal, cuenta con la conducción de Santiago del Moro y su jurado está compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

"Buenas noches familia, bienvenidos al show gastronómico más famoso", dijo Del Moro al abrir el primer programa, para luego emitir imágenes de las 15 celebridades que pelearán por ganar la competencia y llevarse un millón de pesos. "Cada uno se luce en su profesión, y hoy vienen a demostrar lo que hacen en sus casas. Creen que será una experiencia fácil, pero día a día tendrán desafíos que los van a poner en jaque", adelantó el conductor.

Por su parte, De Santis pidió que los participantes "puedan superarse", Betular se declaró "un obsesivo en la cocina" y Martitegui pidió "perfección" y "conseguir los sabores de las cocinas del mundo". Luego ingresaron los participantes al estudio, al que Patricia Sosa definió como "salido de Hollywood". Claudia Villafañe reconoció "sentir muchos nervios y ansiedad" y Rocío Marengo describió al estudio "como la NASA". Recordemos que Marengo se erigió como finalista de MasterChef en Chile, por lo cual se presentó a la modelo como una potencial amenaza para sus compañeros.

"Esto es algo muy nuevo para mí", dijo el Mono de Kapanga, minutos antes de arrancar la competencia. Los 15 participantes recorrieron el estudio y se familiarizaron con el lugar, desde las islas de cocina hasta la imponente despensa. "Es espectacular, llevo 40 años en este medio y nunca me pasó sentirme insignificante en un estudio", aseguró Iliana Calabró.

La presentación del jurado

El jurado, listo para evaluar: Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui Crédito: Gentileza Telefe

El primero en hacer su ingreso fue Donato de Santis, seguido por Damián Betular y, finalmente, Germán Martitegui. "A partir de ahora, la presión va a aumentar, nosotros vamos a aconsejar, pero tienen que escuchar", pidió este último. "Pongan su marca registrada en los platos", solicitó De Santis.

La primera competencia. Del Moro les pidió a los participantes tomar una cuchara de madera. Villafañe tomó una pintada de roja y Federico Bal, la azul. Es decir, ambos se convirtieron en capitanes de sus equipos y debieron elegir a los integrantes. Claudia eligió al Polaco, Belu Lucius y Nacho Sureda. Bal, por su parte, a Sofía Pachano, Boy Olmi y al Mono de Kapanga. Los que no fueron nombrados serán elegidos el martes.

Claudia Villafañe, en la primera edición del programa Crédito: Gentileza Telefe

Una vez que se conformaron los equipos, tomaron los delantales. "No me gusta el liderazgo, yo quiero que nos juntemos entre los cuatro y decidamos", expresó Villafañe. Luego, los 15 abrieron una misteriosa caja que se encontraba en sus espacios para cocinar. Al abrirlas se encontraron con una bolsa con calzado de cocina, y otra caja dorada y negra, en la que pusieron sus joyas. "Es para que estén cómodos y seguros", dijo Martitegui. "Hoy podrán preparar lo que quieran, pero tiene que ser un menú de cuatro pasos: entrada, plato principal con carne, plato vegetariano y postre", solicitó.

El primer paso fue el de ir al mercado y elegir, en tres minutos, todos los elementos del mercado necesarios para preparar los cuatro platos. Previamente, se pusieron los barbijos y aplicaron alcohol en gel, y de esta forma el programa mostró cómo sigue los protocolos en plena pandemia de Covid-19, por lo cual también se registró cómo se respetaron las distancias y se usaron tapabocas en caso de cercanía. "Entrás al lugar y ya te sentís un chef", dijo el Polaco. "Hay tantas cosas que no sabés qué agarrar primero", añadió Villafañe.

Los participantes, en sus respectivas islas de trabajo Crédito: Gentileza Telefe

Del Moro les anunció que el tiempo que tenían para confeccionar sus platos era de 50 minutos. "En este desafío iría por lo simple", recomendó Betular, teniendo en cuenta el poco tiempo y los cuatro pasos que deben respetar. El Mono de Kapanga, del equipo de Fede, contó que su plato con carne era un lomo con papas fritas. Por su parte, Olmi contó que prepará un cuscús para su plato vegetariano. En el equipo rojo, la capitana Villafañe, compartió que hará bruschettas de tomate, y ajo, porque no encontró albahaca en la despensa. Un percance lo vivió Belu Lucius, quien quiso hacer una tarta de frutos rojos, pero no llegó con los tiempos.

El primer cruce de la noche. Un momento tenso se generó entre Martitegui y Bal. El chef le dijo al participante que su espacio está demasiado desordenado, lo cual fue discutido por Bal, lo que generó un incómodo ida y vuelta. "No me gusta que me discutan", dijo el jurado, impertérrito.

