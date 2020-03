El muro infernal: Marixa Balli confesó que no cree en la fidelidad

Marixa Balli volvió a la televisión luego del accidente que casi le cuesta la vida. Crédito: Instagram

En una de sus primeras apariciones públicas luego del accidente que sufrió en octubre del año pasado , Marixa Balli aceptó la invitación de El muro infernal . La cantante y vedette, aún en recuperación, se enfrentó al desafío acuático y al equipo contrincante, liderado por José María Muscari.

Entre prueba y prueba, Marixa aprovechó para recordar el mal momento ocurrido, y también para contar algunos detalles de su vida poco conocidos. A raíz de un cuestionario de Kevsho, youtuber y habitual colaborador del programa, Balli fue de a poco develando anécdotas que sorprendieron a todos.

La primera pregunta fue si alguna vez le revisaron el celular a una pareja, "Obvio -reaccionó Marixa- siempre algo se encuentra". Enseguida explicó que no se quedó solo con los mensajes, sino que le entró a la casa que tenía "por una ventana pequeña, caí en la mesada de la cocina, fui a la habitación y lo encontré con una chica en la cama. Continué un poco más con él y después se terminó".

Muscari también aportó lo suyo: "Yo también revisé, pero él era tan mentiroso que después me di cuenta de que él lo había dejado a propósito para que yo se lo revise y no dude. Cuando me separé entendí que nunca podría haber encontrado nada porque era un mentiroso profesional".

La siguiente pregunta tenía que ver con salir con alguien con mucha diferencia de edad y nuevamente Marixa abrió el juego: "Parece que esto lo hicieron para mí. Fue una confusión, era muy chica y medio descerebrada. Tenía 24 años y él me duplicaba. Me costó sacármelo de encima, hasta terapia hice. Fue la psicóloga la que me dio el empuje, una vez que fui sola me dijo: 'Por favor, dejalo a este tipo'".

También confesó que no tiene ningún problema moral en torno a la infidelidad: "Siempre fui infiel. Me aburro mucho, me duermo en la comida, entonces ahí ya empiezo a ir para otro rumbo".

Por el contrario, a la hora de confesar si alguna vez mandó por celular fotos desnuda, la vedette se sinceró: "Nunca, sí disfrazada, pero como yo trabajé siempre disfrazada es como que no hubo diferencia". Y menos a la hora de algún traspié a causa del alcohol. Marixa fue tajante: "Nunca me emborraché porque nunca probé ninguna bebida alcohólica, ni siquiera en las fiestas".