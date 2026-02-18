MasterChef Celebrity (Tefele) tuvo tres nuevos participantes salvados de la gala de eliminación. En particular, Marixa Balli, Ian Lucas y Chino Leunis subieron al balcón y quedaron fuera de peligro.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quién subió al balcón de MasterChef ayer, martes 17 de febrero

El desafío: hacer un plato con chorizo. Si bien podría ser la idea más sencilla (y a la vez compleja), no todos osaron a preparar un choripán, sino que, por ejemplo, la primera que pasó al frente, Marixa Balli, alcanzó un plato para comer con tenedor y cuchillo.

Los jueces ante lo preparado por la participante dieron un visto bueno, hasta que Betular comentó si los pedazos blancos encima de las papas que acompañaban al chorizo al plato tenían almendras. “No, es ajo”, comentó la participante. Sin embargo, esta (chorizo, papa y una salsa que mezclaba distintos gustos) fue una de las combinaciones que más gustó a los jurados.

Ian Lucas, por su lado, hizo un chorizo picante con muchos condimentos y logró un plato "excepcional" que casi lo posiciona directamente en el balcón.

Quién fue el último en subir al balcón de MasterChef

Por su parte, Chino hizo un choripán y lo describió como “argentino”, para lo que los jueces señalaron el guacamole en el sándwich y le marcaron si no había tenido un poco de mexicano también en la cabeza. Esa fue una de las cosas que le marcaron.

Luego de que Marixa y Yan subieran al balcón, Chino Leunis quedó mano a mano con Cachete Sierra y se disputaron el lugar para quedar salvados. Betular les jugó una broma y dijo el nombre de Chino, estiró el delantal negro y luego agregó: “Arriba...”.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el último eliminado.

, actor, fue el último eliminado. Rusherking , cantante, fue el anteúltimo eliminado.

, cantante, fue el anteúltimo eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

Todo lo que hay que saber para ver en vivo MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.