Martín Baclini, todo un playboy.

Aunque Cinthia Fernández viene diciendo a quien quiera oírla que su ex siempre quiere quedar como si fuera un hombre "buenito" y "perfecto", un juego de El muro infernal (en el que se enfrentó al cocinero de Morfi , Rodrigo Cascón) reveló una anécdota poco conocida de Martín Baclini que lo muestra de otra manera.

El empresario rosarino afincado en Buenos Aires, nunca ocultó su gusto por el "la buena vida": autos importados, noches eternas en Punta del Este y gustos sibaritas. De todos modos, aunque Martín coquetee por momentos con esa imagen de playboy, también le gusta mostrarse como un hombre tranquilo y familiero, que pasa la cuarentena con su mamá.

A raíz del famoso juego "yo nunca, nunca", donde ante una pregunta incómoda hay que reconocer si uno se siente identificado o no, Martín contó una historia picante de extracción internacional. Aunque venía haciendo buena letra, diciendo a todo que no, ante el "Yo nunca, nunca me emborraché tanto que al día siguiente no me acordaba de nada", Baclini tuvo que reconocer que la pregunta parecía escrita para él: " Es muy fuerte, caí una noche y no sé por qué terminé con otra ropa . Aparecí con una peluca que era de un chico de la calle. Un desastre fue".

Para no ser menos, Marley también contó una anécdota relacionada a la misma ciudad, y de paso mandó al frente a Gastón Pauls: "Nos echaron de un boliche a los dos, un strip club, porque estábamos borrachos".

Como resulta extrañoera raro que en una ciudad como Las Vegas sean tan estrictos en un club nocturno, Kevsho fue por más y, ahí sí, el conductor reveló la historia completa: "En en realidad era yo el que me había pasado de alcohol, él me acompañó cuando me sacaron. Aparentemente se me escaparon las manos, era muy joven".