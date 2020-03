El muro infernal: ¿Qué fobia comparten Natalia Oreiro y Cande Molfese?

Fuente: HOLA - Crédito: Stefany Pipchenko

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de marzo de 2020 • 01:38

Entre los dos, y solo en Instagram, suman 13 millones de seguidores. Además brillan cada uno en lo suyo (ella como actriz, él como actor cantante) y desde 2014 forman una de las parejas más queribles del medio. Esta vez, a Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli les tocó separarse por un rato, y verse las caras muro infernal mediante.

La suerte de ambos fue dispar, con altibajos entre prueba y prueba, pero siempre con una garra inusitada. Había un porqué más allá del honor, y ella fue la encargada de contarlo: "Hicimos una apuesta, el que pierde es el asistente personal del otro por una semana. Incluye masajes, desayuno, lavar platos, todo lo que quiera el otro". Y aunque Cande llegó al último muro con el triunfo bajo el brazo, un golpe de suerte del equipo contrario hizo que el resultado se diera vuelta, por lo que el actor de Argentina, tierra de amor y venganza se llevó el trofeo y una semana de privilegios de parte de su pareja.

Pero antes de ello, cuando todavía no se conocía el resultado, llegó el turno del cuestionario del youtuber Kevsho que, conociendo a ambos, comenzó ofreciéndole un chicle a Molfese y esperando atento su reacción. "Los chicles me dan entre asco y fobia. Son dos: al chicle desenvuelto del papel y al chicle en boca". Su novio confirmó: "Si los tengo en mi auto me pide que los saque, y si lo estoy comiendo me dice: '¡Me da un asco lo que estás haciendo!'".

Marley, sorprendido, aportó un dato desconocido: " Natalia Oreiro tiene la misma fobia . Si vos estás masticando un chicle adelante de ella te pide que lo saques".

En el juego, que se trataba de coincidir en la misma respuesta, no les fue muy bien, a excepción de la pregunta: ¿Cuál es el permitido de Cande Molfese? Los dos dijeron que era el Chino Darín, y así fue, aunque Ruggero expresó su queja: "Se lo ha encontrado pero no pasó nada, o eso me dijo. Es muy cercano". Ella -sabiendo que la permitida de él es Camilia Cabello-, retrucó divertida: "Lo mío se llama viveza".