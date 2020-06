Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Mientras pasan los días, esperando saber cuán positiva fue la primera etapa de su tratamiento oncológico, Fede Bal eligió Bendita para reflexionar sobre un 2020 que comenzó en la cima del éxito, para luego reconvertir prioridades y urgencias. "Siento que fue un momento para cuidarme, para ocuparme de mí. En el encierro es muy necesario un amigo, un abrazo, una mamá que no me puede ver porque nos estamos cuidando , y respetando las normas de la cuarentena".

Sin embargo, y aunque el coronavirus lo obligó a vivir su convalecencia de una manera inesperada, el actor reafirma que todo tiene algo de positivo: " Mi enfermedad y esta pandemia fueron una combinación explosiva, porque me pasó justo cuando todo el mundo se encerró. Aunque sea loco, trato de pensar de que hay algo copado en eso. Si el mundo seguía y se abría y yo tenía que encerrarme para curarme iba a ser una depresión muy grande. Porque yo soy un tipo que trabajo todo el tiempo, tenía planeadas giras, laburos, proyectos y me tendría que haber bajado".

No se trató solo de cuidarse, de preservarse de lo peor de la fama y las redes sociales. Para Fede fue la oportunidad de abrirle la puerta a una vida fuera del vértigo, hasta ahora desconocida para él. "Estoy en una etapa muy creativa, y de muchos cambios -reconoce-. Mientras hago un tratamiento médico con altas probabilidades de sanarme sin tener que operarme, t ambién voy por el camino de la meditación, de cuidar mi cabeza, de la paz mental, cuidar la salud, lo que comemos . Con 30 años no veía un montón de cosas, ahora tengo más preguntas que respuestas. Algunos me ven como Claudio María Domínguez, pero soy el mismo tipo de siempre".

En ese camino de descubrimiento fue muy importante para Bal mudarse a una casa: "Me conecté un poco más con la naturaleza, hice una huerta muy linda, también estoy cuidando las plantas". Para terminar dando un giro de 180 grados en relación al personaje mediático que acostumbraba a mostrar la TV: "Era re de departamento y ahora me volví un hombre de campo. Prefiero estar con mi perro en el jardín que mirando las redes".